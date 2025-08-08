В Шымкенте завершена реконструкция водохранилища Акжар

Масштабные работы по реконструкции одного из ключевых гидротехнических объектов города – водохранилища Акжар – успешно завершены, сообщает «Казахстанская правда».

Благодаря капитальному ремонту, профинансированному из городского бюджета, объект обрел вторую жизнь. Общая стоимость проекта составила 516 млн тенге.

На Акжарском водохранилище, введенном в эксплуатацию в 1980 году, ни разу не проводился капитальный ремонт. Со временем дамба и другие гидросооружения пришли в аварийное состояние. Особенно остро необходимость модернизации проявилась весной 2023 года, когда паводковые воды с Казыгуртских гор затопили жилой массив Акжар.

Обследования, проведенные перед началом работ, выявили заиливание водоема, устаревшие шлюзы и неудовлетворительное состояние системы аварийного сброса. Вместо проектных 723 млн кубометров воды объект мог принимать значительно меньший объем.

Изначально на восстановление планировалось выделить около 1 млрд тенге, но после экспертизы сумма была оптимизирована без ущерба для объема работ. По итогам реконструкции угроза подтоплений устранена. Объем водоема увеличен, дамба укреплена, а аварийные сбросы и отводные каналы полностью модернизированы.

Для Шымкента, где весенние паводки регулярно испытывают инженерную инфраструктуру, обновление подобных объектов – важный шаг к повышению устойчивости. Реконструкция водохранилища Акжар стала примером того, как грамотно спланированная и своевременно реализованная инфраструктурная программа способна одно­временно решать экологические, сельскохозяйственные и городские задачи.

Для жителей поселка Акжар водоем имеет особое значение. Местные сельхозпроизводители традиционно используют его воду для полива. Однако в последние годы из-за ухудшения состояния водоема и дефицита воды в летний период орошение становилось проблемой. Жители не раз жаловались, что летом воды не хватало даже для полива огородов. Теперь, после реконструкции, местные надеются, что их сады, огороды и клумбы больше не будут страдать от нехватки воды.

Восстановление Акжара – это не только защита от паводков, но и стратегический шаг для поддержания устойчивой системы орошения и сохранения водных ресурсов в условиях изменения климата.

Любовь Доброта