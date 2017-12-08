Опубликован список стипендиатов программы «Болашак». 309 человек стали участниками программы, их имена с рекомендациями дальнейших действий опубликованы на официально странице сообщества в Фейсбуке. Ищите себя в списке!

В течение 90 дней, со дня присуждения стипендии, вам необходимо заключить Договор с АО «Центр международных программ» об организации обучения. Для этого вам необходимо выполнить следующее:

1) Собрать пакет документов (в соответствии с категорией поступления), указанный на сайте Общества www.bolashak.gov.kz в разделе «Стипендиату»;

2) Для заключения договора прийти по адресу г. Астана, Левый берег, пр. Мәңгілік ел, 8, бизнес-центр «Алтын Орда», 5 этаж, 506 кабинет, Юридический департамент;

3) Зарегистрировать договор залога недвижимого имущества в Центре обслуживания населения по месту нахождения имущества и Подписать договор об организации обучения у Работодателя (при заключении трехстороннего договора); 4) Предоставить в Юридический департамент все необходимые документы, а также зарегистрированный договор залога недвижимого имущества и подписанный договор об организации обучения у Работодателя (при заключении трехстороннего договора). Если в течение 90 дней, со дня присуждения стипендии, договор не будет заключен, согласно 28 пункту Правил Общества будет рассмотрен вопрос о лишении стипендии. «По вопросам заключения договора можете проконсультироваться в Юридическом департаменте по телефонам 8 (7172) 769-079, 769-080. Если среди ваших друзей есть новые стипендиаты программы, обязательно поделитесь с ними новостью или отметьте под записью», — обратились администраторы страницы к пользователям социальных сетей.

1 Абай Айдын Мұратұлы

2 Абдимомынов Нуртас Талгатжанович

3 Абдраманов Ержан Матхасымович

4 Абдрасилов Турганбай Курманбаевич

5 Абдрахман Ақбота Ерболқызы

6 Абдыкаликов Адыльбек Асанович

7 Абзалқызы Асия

8 Абилкасимова Назымгуль Кенжебековна

9 Абилкасым Бахтияр Ерланулы

10 Абильдина Гульмира Шахизадиновна

11 Абсеитов Искандер Аскарулы

12 Абылгазина Адия Каиргелдиновна

13 Адиханов Сайдибурханиддин Ибрахимулы

14 Аекенова Раушан Максутовна

15 Ажгалиева Азиза Бауржановна

16 Азильханов Руслан Бекболатович

17 Айдарбаева Айзат Алтынбековна

18 Айтбай Үміт Ергебекқызы

19 Айткужинова Мадина Кайратовна

20 Акимов Нуркен Жанбырбаевич

21 Алиасқаров Дәулет Тұрысбекұлы

22 Амандыков Нургали Бейбитович

23 Аманжолқызы Бахытгуль

24 Аманқұлова Мәдина Ерболқызы

25 Амантай Баянбек

26 Амирханов Ернур Ермекович

27 Андаков Мухамед Задинович

28 Аргинбекова Асель Уланбековна

29 Арынтай Асқар Нурланұлы

30 Асамбаев Руслан Александрович

31 Асангалиев Ержан Боранбекович

32 Асаубаева Зарина Нурлановна

33 Асембаева Алия Ильясовна

34 Асқар Еңлік

35 Атаева Гульнар Нуржановна

36 Ауесхан Ақниет Ауесханқызы

37 Ахмедиярова Мира Жонасовна

38 Ахметов Кенжалы Кенжетаевич

39 Ахметов Рустам Дастанович

40 Ахметова Асель Иситаевна

41 Ахымбек Мейрам Ерканатұлы

42 Базаров Ернар Мухтарович

43 Байгабулова Асель Жандарбековна

44 Байзакова Баглан Ануаровна

45 Байзакова Раушан Ануаровна

46 Баймуратов Канат Едресович

47 Байтай Нурила Жолдасқызы

48 Байтилеуов Гани Сарсенбаевич

49 Бакытов Абай Маратович

50 Балабаев Бахытжан Смагулович

51 Балмасов Дамир Табылдиевич

52 Басенова Маржан Бактыбаевна

53 Батталов Назым Нурланович

54 Бахраев Мирас Мархатович

55 Баянбаева Айгерим Ракимгалиевна

56 Бейсенгазин Куаныш Сайлаубекович

57 Бекболатов Арман Жанболатұлы

58 Бекжанов Азамат Утемисович

59 Бекмухамедова Айгерим Иркенкызы

60 Бектенова Индира Бакытжановна

61 Бектурганова Меруерт Қырықбайқызы

62 Бердибаев Олжас Анарбекович

63 Бердиева Бибинур Ерлановна

64 Беремкулова Аида Бауыржановна

65 Берік Сакен Арманұлы

66 Беркінбай Меруерт Жақыпжанқызы

67 Бигалиева Жанар Максутовна

68 Бисенғалиева Айдана Абатқызы

69 Болатбекқызы Әйгерім

70 Болатқызы Гүлшат

71 Болатқызы Назира

72 Борашова Шолпан Маликовна

73 Бояндинова Алия Бесембековна

74 Буранбаева Галима Мауленовна

75 Гайсина Айгерим Нурлановна

76 Даниев Нурлан Серикович

77 Даумов Дауренбек Нурлыбекович

78 Дәуітбек Достілек

79 Джамбырбаева Айман Омирбековна

80 Джандарова Айгуль Советбековна

81 Джусупов Адил Серикович

82 Диканбаева Малика Жан-Козыевна

83 Дильманова Нургуль Кайратовна

84 Донгелов Есбай Джубанович

85 Досанов Абдулла Манапович

86 Досмағамбет Нұрдәулет Қайратұлы

87 Достанова Гаухар Аманбаевна

88 Дуйсеев Есбол Ермекович

89 Егисбекова Жанар Муратовна

90 Едилхан Дидар

91 Елубай Науан Бауржанулы

92 Елхан Малика

93 Ельжанов Малик Сарсенбайулы

94 Ергазинова Гульнара Джумабаевна

95 Ергубеков Касым Сапарбекович

96 Еркінбай Сагида Мухтарқызы

97 Есенбаев Ерлан Маратович

98 Есенбаев Нарұл Болашақұлы

99 Есенбаева Меруерт Серікқызы

100 Ешенкулов Талгат Ильясович

101 Ешмагамбетов Курманбек Базарбаевич

102 Әзімбек Нүрила Ибрагимқызы

103 Әлібекова Мөлдір Мақсұтбекқызы

104 Әлімханов Ернұр Нұрлыбекұлы

105 Әмір Нұрсұлтан Темірболатұлы

106 Әміржанов Бибарыс Нұрсәтұлы

107 Жагипарова Маржан Базарбековна

108 Жайсан Иса Жақсылықұлы

109 Жайымбетова Гүлжайна Мархабатқызы

110 Жақсылық Арайлым Жақсылыққызы

111 Жамалова Айгүл Тимурқызы

112 Жамбалина Фариза Нурмагамбетовна

113 Жанатқызы Айкерім

114 Жанзақова Сабина Оразғалиқызы

115 Жоламан Айгерим Сериккызы

116 Жомартов Данияр Бейсенбекович

117 Жумабекова Жанар Ермековна

118 Жумажанова Айгерим Айтмаганбетовна

119 Жумаксанов Елдос Шаганович

120 Жунисбеков Берик Болатович

121 Жусупеков Жанат Асылбекович

122 Жүнісбек Дәулет Ержанұлы

123 Закарья Кунсулу

124 Зекен Қайсар Қанатұлы

125 Зұлхарнай Рамиз Нұрланұлы

126 Ибраев Канат Серикович

127 Ибраева Айнур Муратовна

128 Ильясова Айгуль Сатылгановна

129 Иманова Сауле Булатбековна

130 Искаков Ильяс Талгатович

131 Исламгалиева Айнура Берлешевна

132 Ислямбекова Акбота Кайратовна

133 Исмаилова Кадиша Кунтуевна

134 Ізмұқан Азамат Жолдасұлы

135 Кабижан Нурбек Несипбекулы

136 Кадыров Талгат Курышгалиевич

137 Каженов Сакен Габитович

138 Каипов Берик Бекмуратович

139 Калбеков Архат Бейсенгазыевич

140 Калешова Мейргуль Мырзалыкызы

141 Калибеков Даурен Калиевич

142 Калимова Мадина Ерболовна

143 Калпаков Ерболат Нурбергенович

144 Камели Лаура

145 Карабаева Мадина Абаевна

146 Каратаев Даурен Съезбекович

147 Карибаева Саяжан Алибеккызы

148 Каримов Адиль Манарбекұлы

149 Каринов Абылай Канатович

150 Касымов Максат Аманбекович

151 Кемешов Ринат Сериккалиевич

152 Кенжебаева Гаухар Турашовна

153 Кожахметов Касымхан Курмангалиулы

154 Конурбаева Меруерт Газизхановна

155 Корпебаева Айдана Темирханкызы

156 Косабекова Эльмира Даутовна

157 Ксембай Тимур Маратулы

158 Куангалиева Асель Нурлановна

159 Куанышев Ерболат Маратович

160 Куйкабаева Динара Бекеновна

161 Кулжабаева Арайлым Медеткызы

162 Курамшин Руслан Игоревич

163 Курпебаев Молдажан Курмангалиевич

164 Кушеров Нуралхан Оралбаевич

165 Күжімов Дәулет Мырзабекұлы

166 Қадырқұл Ділбар Мұхтарқызы

167 Қалелова Талшын Құрманқызы

168 Қалтай Ақнұр Есенгалиқызы

169 Қалыбек Мақсат Қалыбекұлы

170 Қарағұлова Айсәуле Бақтыбергенқызы

171 Қаршал Айгерім Әбдіқананқызы

172 Қасенова Балауса Ерланқызы

173 Қожагелдина Айдана Қожагелдіқызы

174 Қожанияз Сандуғаш Серікқызы

175 Қошан Ерасыл Қошанұлы

176 Құтпанбетов Азат Әбдіжәмиұлы

177 Липатов Яков Сергеевич

178 Магжанова Айгерим Маратовна

179 Магзумов Ерлан Токтарович

180 Магуз Алия Амантайкызы

181 Мадалимов Медет Дюсенович

182 Мадиев Мирас Аликулы

183 Мадиев Турлыбек Мауизулы

184 Мажетаева Нургуль Амантаевна

185 Малгельдинов Нуржан Серикович

186 Малибаева Назым Мусаиповна

187 Мамыраимов Данияр Маратович

188 Мамытова Самал Мухтаровна

189 Маратқызы Гүлнұр

190 Маркабаев Айдос Калдыбаевич

191 Матжани Нурбек Сеилханулы

192 Маханов Айдос Зулхарнаевич

193 Мейманов Темирлан Серикович

194 Мираспеков Санжар Ниязбекович

195 Молгождарова Енлик Бауржановна

196 Муканов Айдос Сагнаевич

197 Муканов Алан Нурланович

198 Муканов Диас Сапарович

199 Мукашев Нуржан Кадыржанович

200 Мукашева Улжан Бековна

201 Муксиден Адлет Муксиденулы

202 Мулдагалиев Ерболат Сабитович

203 Мусакулов Олжас Нурланович

204 Мусина Гауһар Еркінқызы

205 Муслимов Арман Бакытжанович

206 Нагашибеков Сапарбек Нагашибекович

207 Наурызбаев Нуржан Нуртасович

208 Несипбаева Динара Кайратовна

209 Неталиев Сагындык Суинбаевич

210 Нурбеков Диас Серикбаевич

211 Нурболатов Бекжан Нурболатович

212 Нуржанова Айнура Райкуловна

213 Нуркенов Марат Омержанович

214 Нурмуханов Жансултан Каиржанович

215 Нурсултан Айзада Амандыккызы

216 Нурушева Анара Максутовна

217 Нусамбаева Меруерт Бериковна

218 Нұрмұхамбетов Дастан Есенұлы

219 Нышанбаев Нурболат Кайратович

220 Омаров Тимур Талгатович

221 Омарханова Алия Мадвакасовна

222 Оразбаев Рустем Маратович

223 Оракбаева Аинель Кадиралиевна

224 Орманбаев Мурат Кайыргельдыевич

225 Оршубеков Нурбек Абубекович

226 Өмен Ботагөз

227 Өте Дархан Ермаханұлы

228 Өтегенов Сұлтан Мақсатұлы

229 Пернебаев Сункар Бауыржанович

230 Раздыкова Айнур Шеркановна

231 Рамазанов Алимхан Нурланович

232 Растегаева Ирэна Владимировна

233 Рахимбеков Демежан Хаиртаевич

234 Рахметов Азат Талғатулы

235 Рахымжанова Акмеир Аннасовна

236 Сабиржанова Айназ Мухашевна

237 Сагитов Тлек Темирханович

238 Сагнаев Дулат Елемесович

239 Садбан Ілияс Дәулетұлы

240 Садвакасов Жарас Азимханович

241 Садыков Нурсултан Сембаевич

242 Сайтбеков Айдар Муталикович

243 Сапаров Айдар Нұрланұлы

244 Сармагамбет Алибек Аханович

245 Сармурзин Ербол Жанбырбаевич

246 Сарсекеев Алмас Муратулы

247 Сарсембаева Сабина Динмухамедовна

248 Сарсенбаев Айдос Абдьсакипович

249 Сарсенкабыл Еркегул

250 Сарсенова Айгерим Ерболовна

251 Сары Әйгерім Бейбітқызы

252 Сарыбаева Бактыгул Кожагельдиевна

253 Сауғабай Азамат Жәмиұлы

254 Сейдалина Меруерт Болатбековна

255 Секербай Нұрзат Бақбердіұлы

256 Серикбай Динара

257 Смагулова Жулдыз Кайратовна

258 Спаева Гулжаз Кенжебайевна

259 Сулейменов Ермек Бекболатович

260 Сулейменов Мирас Серикулы

261 Сулейменова Гюзель Ериковна

262 Сулейменова Сауле Салаватовна

263 Сураганов Жамбыл Амангельдиевич

264 Суранчина Айнур Жумановна

265 Суюнов Бахтияр Абдужаббарович

266 Сыздыкова Дильнара Бахитовна

267 Тамержанова Гулжиан Бакбаевна

268 Тасыбекова Газиза Жомартовна

269 Татиев Даурен Амантаевич

270 Татыкаев Батухан Бурханович

271 Ташанова Диана Сатанқызы

272 Токтаров Рустем Ануарбекович

273 Токубаев Куандык Зайруллаевич

274 Толенбекова Гаухар Муратовна

275 Топаев Султан Орланович

276 Тулешова Акнур Саймановна

277 Турсумбетов Нурсултан Ануарбекович

278 Туякбаев Даулет Альтаевич

279 Туякбаева Назгуль Сабыровна

280 Тұрсын Назерке Бақытқызы

281 Уалиева Гульнур Талгатовна

282 Умирзакова Аякоз Маликовна

283 Умрзакова Гулжайна Бугибаевна

284 Уразбекова Айгерим Ирановна

285 Уразбекова Гульмира Борисовна

286 Уразгали Медет Муратович

287 Уразгулов Тимур Сергеевич

288 Усенов Азамат Капарович

289 Усенова Гульнар Козганбековна

290 Устемирова Анель Анваровна

291 Утебаева Айғаным Қайратқызы

292 Утемисова Замзагуль Шавхатовна

293 Утепов Сакен Смагулович

294 Утепова Асель Байзаковна

295 Утеубаева Дина Сапаргалиевна

296 Хамидуллин Асхат Аидынович

297 Хамитова Инабат Куанышовна

298 Хасенов Ернар Мухтарович

299 Хасенов Шерхан Рашидович

300 Шайкенов Дамир Жангельдиевич

301 Шайкимова Акмарал Дулатовна

302 Шайхы Жандос Алкенович

303 Шаметов Асхан Кулыншакович

304 Шамиев Нурбол Сунгатович

305 Шапамбаева Айдана Насриддиновна

306 Шаяхметова Айым Галымбековна

307 Шокпаров Алибек Жумабекович

308 Щипунова Екатерина Валерьевна

309 Яшева Айнур Муратовна