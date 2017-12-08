Опубликован список стипендиатов программы «Болашак». 309 человек стали участниками программы, их имена с рекомендациями дальнейших действий опубликованы на официально странице сообщества в Фейсбуке. Ищите себя в списке!
В течение 90 дней, со дня присуждения стипендии, вам необходимо заключить Договор с АО «Центр международных программ» об организации обучения. Для этого вам необходимо выполнить следующее:
1) Собрать пакет документов (в соответствии с категорией поступления), указанный на сайте Общества www.bolashak.gov.kz в разделе «Стипендиату»;
2) Для заключения договора прийти по адресу г. Астана, Левый берег, пр. Мәңгілік ел, 8, бизнес-центр «Алтын Орда», 5 этаж, 506 кабинет, Юридический департамент;
3) Зарегистрировать договор залога недвижимого имущества в Центре обслуживания населения по месту нахождения имущества и Подписать договор об организации обучения у Работодателя (при заключении трехстороннего договора);
4) Предоставить в Юридический департамент все необходимые документы, а также зарегистрированный договор залога недвижимого имущества и подписанный договор об организации обучения у Работодателя (при заключении трехстороннего договора).
Если в течение 90 дней, со дня присуждения стипендии, договор не будет заключен, согласно 28 пункту Правил Общества будет рассмотрен вопрос о лишении стипендии.
«По вопросам заключения договора можете проконсультироваться в Юридическом департаменте по телефонам 8 (7172) 769-079, 769-080. Если среди ваших друзей есть новые стипендиаты программы, обязательно поделитесь с ними новостью или отметьте под записью», — обратились администраторы страницы к пользователям социальных сетей.
1 Абай Айдын Мұратұлы
2 Абдимомынов Нуртас Талгатжанович
3 Абдраманов Ержан Матхасымович
4 Абдрасилов Турганбай Курманбаевич
5 Абдрахман Ақбота Ерболқызы
6 Абдыкаликов Адыльбек Асанович
7 Абзалқызы Асия
8 Абилкасимова Назымгуль Кенжебековна
9 Абилкасым Бахтияр Ерланулы
10 Абильдина Гульмира Шахизадиновна
11 Абсеитов Искандер Аскарулы
12 Абылгазина Адия Каиргелдиновна
13 Адиханов Сайдибурханиддин Ибрахимулы
14 Аекенова Раушан Максутовна
15 Ажгалиева Азиза Бауржановна
16 Азильханов Руслан Бекболатович
17 Айдарбаева Айзат Алтынбековна
18 Айтбай Үміт Ергебекқызы
19 Айткужинова Мадина Кайратовна
20 Акимов Нуркен Жанбырбаевич
21 Алиасқаров Дәулет Тұрысбекұлы
22 Амандыков Нургали Бейбитович
23 Аманжолқызы Бахытгуль
24 Аманқұлова Мәдина Ерболқызы
25 Амантай Баянбек
26 Амирханов Ернур Ермекович
27 Андаков Мухамед Задинович
28 Аргинбекова Асель Уланбековна
29 Арынтай Асқар Нурланұлы
30 Асамбаев Руслан Александрович
31 Асангалиев Ержан Боранбекович
32 Асаубаева Зарина Нурлановна
33 Асембаева Алия Ильясовна
34 Асқар Еңлік
35 Атаева Гульнар Нуржановна
36 Ауесхан Ақниет Ауесханқызы
37 Ахмедиярова Мира Жонасовна
38 Ахметов Кенжалы Кенжетаевич
39 Ахметов Рустам Дастанович
40 Ахметова Асель Иситаевна
41 Ахымбек Мейрам Ерканатұлы
42 Базаров Ернар Мухтарович
43 Байгабулова Асель Жандарбековна
44 Байзакова Баглан Ануаровна
45 Байзакова Раушан Ануаровна
46 Баймуратов Канат Едресович
47 Байтай Нурила Жолдасқызы
48 Байтилеуов Гани Сарсенбаевич
49 Бакытов Абай Маратович
50 Балабаев Бахытжан Смагулович
51 Балмасов Дамир Табылдиевич
52 Басенова Маржан Бактыбаевна
53 Батталов Назым Нурланович
54 Бахраев Мирас Мархатович
55 Баянбаева Айгерим Ракимгалиевна
56 Бейсенгазин Куаныш Сайлаубекович
57 Бекболатов Арман Жанболатұлы
58 Бекжанов Азамат Утемисович
59 Бекмухамедова Айгерим Иркенкызы
60 Бектенова Индира Бакытжановна
61 Бектурганова Меруерт Қырықбайқызы
62 Бердибаев Олжас Анарбекович
63 Бердиева Бибинур Ерлановна
64 Беремкулова Аида Бауыржановна
65 Берік Сакен Арманұлы
66 Беркінбай Меруерт Жақыпжанқызы
67 Бигалиева Жанар Максутовна
68 Бисенғалиева Айдана Абатқызы
69 Болатбекқызы Әйгерім
70 Болатқызы Гүлшат
71 Болатқызы Назира
72 Борашова Шолпан Маликовна
73 Бояндинова Алия Бесембековна
74 Буранбаева Галима Мауленовна
75 Гайсина Айгерим Нурлановна
76 Даниев Нурлан Серикович
77 Даумов Дауренбек Нурлыбекович
78 Дәуітбек Достілек
79 Джамбырбаева Айман Омирбековна
80 Джандарова Айгуль Советбековна
81 Джусупов Адил Серикович
82 Диканбаева Малика Жан-Козыевна
83 Дильманова Нургуль Кайратовна
84 Донгелов Есбай Джубанович
85 Досанов Абдулла Манапович
86 Досмағамбет Нұрдәулет Қайратұлы
87 Достанова Гаухар Аманбаевна
88 Дуйсеев Есбол Ермекович
89 Егисбекова Жанар Муратовна
90 Едилхан Дидар
91 Елубай Науан Бауржанулы
92 Елхан Малика
93 Ельжанов Малик Сарсенбайулы
94 Ергазинова Гульнара Джумабаевна
95 Ергубеков Касым Сапарбекович
96 Еркінбай Сагида Мухтарқызы
97 Есенбаев Ерлан Маратович
98 Есенбаев Нарұл Болашақұлы
99 Есенбаева Меруерт Серікқызы
100 Ешенкулов Талгат Ильясович
101 Ешмагамбетов Курманбек Базарбаевич
102 Әзімбек Нүрила Ибрагимқызы
103 Әлібекова Мөлдір Мақсұтбекқызы
104 Әлімханов Ернұр Нұрлыбекұлы
105 Әмір Нұрсұлтан Темірболатұлы
106 Әміржанов Бибарыс Нұрсәтұлы
107 Жагипарова Маржан Базарбековна
108 Жайсан Иса Жақсылықұлы
109 Жайымбетова Гүлжайна Мархабатқызы
110 Жақсылық Арайлым Жақсылыққызы
111 Жамалова Айгүл Тимурқызы
112 Жамбалина Фариза Нурмагамбетовна
113 Жанатқызы Айкерім
114 Жанзақова Сабина Оразғалиқызы
115 Жоламан Айгерим Сериккызы
116 Жомартов Данияр Бейсенбекович
117 Жумабекова Жанар Ермековна
118 Жумажанова Айгерим Айтмаганбетовна
119 Жумаксанов Елдос Шаганович
120 Жунисбеков Берик Болатович
121 Жусупеков Жанат Асылбекович
122 Жүнісбек Дәулет Ержанұлы
123 Закарья Кунсулу
124 Зекен Қайсар Қанатұлы
125 Зұлхарнай Рамиз Нұрланұлы
126 Ибраев Канат Серикович
127 Ибраева Айнур Муратовна
128 Ильясова Айгуль Сатылгановна
129 Иманова Сауле Булатбековна
130 Искаков Ильяс Талгатович
131 Исламгалиева Айнура Берлешевна
132 Ислямбекова Акбота Кайратовна
133 Исмаилова Кадиша Кунтуевна
134 Ізмұқан Азамат Жолдасұлы
135 Кабижан Нурбек Несипбекулы
136 Кадыров Талгат Курышгалиевич
137 Каженов Сакен Габитович
138 Каипов Берик Бекмуратович
139 Калбеков Архат Бейсенгазыевич
140 Калешова Мейргуль Мырзалыкызы
141 Калибеков Даурен Калиевич
142 Калимова Мадина Ерболовна
143 Калпаков Ерболат Нурбергенович
144 Камели Лаура
145 Карабаева Мадина Абаевна
146 Каратаев Даурен Съезбекович
147 Карибаева Саяжан Алибеккызы
148 Каримов Адиль Манарбекұлы
149 Каринов Абылай Канатович
150 Касымов Максат Аманбекович
151 Кемешов Ринат Сериккалиевич
152 Кенжебаева Гаухар Турашовна
153 Кожахметов Касымхан Курмангалиулы
154 Конурбаева Меруерт Газизхановна
155 Корпебаева Айдана Темирханкызы
156 Косабекова Эльмира Даутовна
157 Ксембай Тимур Маратулы
158 Куангалиева Асель Нурлановна
159 Куанышев Ерболат Маратович
160 Куйкабаева Динара Бекеновна
161 Кулжабаева Арайлым Медеткызы
162 Курамшин Руслан Игоревич
163 Курпебаев Молдажан Курмангалиевич
164 Кушеров Нуралхан Оралбаевич
165 Күжімов Дәулет Мырзабекұлы
166 Қадырқұл Ділбар Мұхтарқызы
167 Қалелова Талшын Құрманқызы
168 Қалтай Ақнұр Есенгалиқызы
169 Қалыбек Мақсат Қалыбекұлы
170 Қарағұлова Айсәуле Бақтыбергенқызы
171 Қаршал Айгерім Әбдіқананқызы
172 Қасенова Балауса Ерланқызы
173 Қожагелдина Айдана Қожагелдіқызы
174 Қожанияз Сандуғаш Серікқызы
175 Қошан Ерасыл Қошанұлы
176 Құтпанбетов Азат Әбдіжәмиұлы
177 Липатов Яков Сергеевич
178 Магжанова Айгерим Маратовна
179 Магзумов Ерлан Токтарович
180 Магуз Алия Амантайкызы
181 Мадалимов Медет Дюсенович
182 Мадиев Мирас Аликулы
183 Мадиев Турлыбек Мауизулы
184 Мажетаева Нургуль Амантаевна
185 Малгельдинов Нуржан Серикович
186 Малибаева Назым Мусаиповна
187 Мамыраимов Данияр Маратович
188 Мамытова Самал Мухтаровна
189 Маратқызы Гүлнұр
190 Маркабаев Айдос Калдыбаевич
191 Матжани Нурбек Сеилханулы
192 Маханов Айдос Зулхарнаевич
193 Мейманов Темирлан Серикович
194 Мираспеков Санжар Ниязбекович
195 Молгождарова Енлик Бауржановна
196 Муканов Айдос Сагнаевич
197 Муканов Алан Нурланович
198 Муканов Диас Сапарович
199 Мукашев Нуржан Кадыржанович
200 Мукашева Улжан Бековна
201 Муксиден Адлет Муксиденулы
202 Мулдагалиев Ерболат Сабитович
203 Мусакулов Олжас Нурланович
204 Мусина Гауһар Еркінқызы
205 Муслимов Арман Бакытжанович
206 Нагашибеков Сапарбек Нагашибекович
207 Наурызбаев Нуржан Нуртасович
208 Несипбаева Динара Кайратовна
209 Неталиев Сагындык Суинбаевич
210 Нурбеков Диас Серикбаевич
211 Нурболатов Бекжан Нурболатович
212 Нуржанова Айнура Райкуловна
213 Нуркенов Марат Омержанович
214 Нурмуханов Жансултан Каиржанович
215 Нурсултан Айзада Амандыккызы
216 Нурушева Анара Максутовна
217 Нусамбаева Меруерт Бериковна
218 Нұрмұхамбетов Дастан Есенұлы
219 Нышанбаев Нурболат Кайратович
220 Омаров Тимур Талгатович
221 Омарханова Алия Мадвакасовна
222 Оразбаев Рустем Маратович
223 Оракбаева Аинель Кадиралиевна
224 Орманбаев Мурат Кайыргельдыевич
225 Оршубеков Нурбек Абубекович
226 Өмен Ботагөз
227 Өте Дархан Ермаханұлы
228 Өтегенов Сұлтан Мақсатұлы
229 Пернебаев Сункар Бауыржанович
230 Раздыкова Айнур Шеркановна
231 Рамазанов Алимхан Нурланович
232 Растегаева Ирэна Владимировна
233 Рахимбеков Демежан Хаиртаевич
234 Рахметов Азат Талғатулы
235 Рахымжанова Акмеир Аннасовна
236 Сабиржанова Айназ Мухашевна
237 Сагитов Тлек Темирханович
238 Сагнаев Дулат Елемесович
239 Садбан Ілияс Дәулетұлы
240 Садвакасов Жарас Азимханович
241 Садыков Нурсултан Сембаевич
242 Сайтбеков Айдар Муталикович
243 Сапаров Айдар Нұрланұлы
244 Сармагамбет Алибек Аханович
245 Сармурзин Ербол Жанбырбаевич
246 Сарсекеев Алмас Муратулы
247 Сарсембаева Сабина Динмухамедовна
248 Сарсенбаев Айдос Абдьсакипович
249 Сарсенкабыл Еркегул
250 Сарсенова Айгерим Ерболовна
251 Сары Әйгерім Бейбітқызы
252 Сарыбаева Бактыгул Кожагельдиевна
253 Сауғабай Азамат Жәмиұлы
254 Сейдалина Меруерт Болатбековна
255 Секербай Нұрзат Бақбердіұлы
256 Серикбай Динара
257 Смагулова Жулдыз Кайратовна
258 Спаева Гулжаз Кенжебайевна
259 Сулейменов Ермек Бекболатович
260 Сулейменов Мирас Серикулы
261 Сулейменова Гюзель Ериковна
262 Сулейменова Сауле Салаватовна
263 Сураганов Жамбыл Амангельдиевич
264 Суранчина Айнур Жумановна
265 Суюнов Бахтияр Абдужаббарович
266 Сыздыкова Дильнара Бахитовна
267 Тамержанова Гулжиан Бакбаевна
268 Тасыбекова Газиза Жомартовна
269 Татиев Даурен Амантаевич
270 Татыкаев Батухан Бурханович
271 Ташанова Диана Сатанқызы
272 Токтаров Рустем Ануарбекович
273 Токубаев Куандык Зайруллаевич
274 Толенбекова Гаухар Муратовна
275 Топаев Султан Орланович
276 Тулешова Акнур Саймановна
277 Турсумбетов Нурсултан Ануарбекович
278 Туякбаев Даулет Альтаевич
279 Туякбаева Назгуль Сабыровна
280 Тұрсын Назерке Бақытқызы
281 Уалиева Гульнур Талгатовна
282 Умирзакова Аякоз Маликовна
283 Умрзакова Гулжайна Бугибаевна
284 Уразбекова Айгерим Ирановна
285 Уразбекова Гульмира Борисовна
286 Уразгали Медет Муратович
287 Уразгулов Тимур Сергеевич
288 Усенов Азамат Капарович
289 Усенова Гульнар Козганбековна
290 Устемирова Анель Анваровна
291 Утебаева Айғаным Қайратқызы
292 Утемисова Замзагуль Шавхатовна
293 Утепов Сакен Смагулович
294 Утепова Асель Байзаковна
295 Утеубаева Дина Сапаргалиевна
296 Хамидуллин Асхат Аидынович
297 Хамитова Инабат Куанышовна
298 Хасенов Ернар Мухтарович
299 Хасенов Шерхан Рашидович
300 Шайкенов Дамир Жангельдиевич
301 Шайкимова Акмарал Дулатовна
302 Шайхы Жандос Алкенович
303 Шаметов Асхан Кулыншакович
304 Шамиев Нурбол Сунгатович
305 Шапамбаева Айдана Насриддиновна
306 Шаяхметова Айым Галымбековна
307 Шокпаров Алибек Жумабекович
308 Щипунова Екатерина Валерьевна
309 Яшева Айнур Муратовна
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