Когда опубликуют результаты конкурса грантов на 2017-2018 год

10 августа в 14:00 на площадке Службы центральных коммуникаций состоится брифинг, где подведут итоги работы республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. На сайте Национального центра тестирования будут представлены списки обладателей государственных образовательных грантов.

Нужно будет зайти по ссылке testcenter.kz Ссылка заработает, как только появятся списки.

В газетах «Егемен Қазақстан» и » Казахстанская правда» полный список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован 14 августа.

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов начала работу 4 августа. В состав Комиссии вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, ректора высших учебных заведений.

В этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932 грантов.

Из них 35 082 грантов для приема на 1 курс (по очной форме обучения – 34 782, по заочной – 300 грантов),2 850мест — на подготовительные отделения вузов.

С учетом указанных приоритетов, 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 грантов — на педагогические, 2 682 грантов — на сельскохозяйственные и ветеринарныеспециальности, 3150 грантов – на медицинские специальности и т.д.

При этом расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа. В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 63169 человек, в том числе 49858 человек с казахским языком обучения, 13311 — с русским языком обучения.

В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» принимают участие 9148 человек.