Полицейские ДВД ЮКО задержали мужчину, сообщившего о заложенных бомбах в сельской школе ЮКО и офисе в Алматы. Сообщивший о взрывном устройстве в Алматы в тот же день «заминировал» школу в ЮКО.

Напомним, 19 декабря в Казыгуртский РОВД обратился школьный директор о том, что неизвестный по телефону сообщил о заложенной бомбе в учебном заведении.

На место сразу же прибыли сотрудники ДВД области, районного отдела полиции и других служб, задействованных в подобных ситуациях. Полицейские оперативно выставили оцепление и эвакуировали людей из школы и близлежащих территорий.

При проверке взрывное устройство не было обнаружено, сообщение оказалось ложным. Данный факт зарегистрирован по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДВД ЮКО и ДКНБ по ЮКО установили и задержали подозреваемого, жителя села 1995 года рождения, состоящего на учете в психдиспансере. Установлено, что мужчина в тот же день позвонил в один из офисов Алматы и сообщил о заложенной бомбе, что не подтвердилось при проверке.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится в ИВС.

Всего с начала года на территории обслуживания ДВД области зарегистрировано 3 факта ложных сообщений об акте терроризма, по двум из них лица уже осуждены.

В первом случае южно-казахстанские полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя г. Кызылорды, который в феврале в пьяном виде позвонил на пульт 102 УВД Шымкента и сообщил о взрывном устройстве в одном из городских кафе. Аль-Фарабийским судом он осужден к 3 годам лишения свободы.

В июне в дежурную часть ДЧС по ЮКО позвонил неизвестный и угрожал взорвать гранату. В результате полицией был установлен и задержан 30-летний житель Шымкента, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, который в 2015 году уже был осужден за аналогичное преступление к году принудительного лечения. В сентябре этого года Абайским судом он снова осужден к принудительному лечению.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО