Какие террористические акты были в истории независимого Казахстана?

Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание совета безопасности.

Оно стало реакцией на трагедию в России. Президент страны осудил террористический акт насилия в Подмосковье. Глава государства уверен, такой агрессии нет оправдания и подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма.

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. Терроризму не может быть никакого оправдания. Призываю государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Глава государства дал поручение усилить обеспечение безопасности граждан нашей страны и взаимодействие Казахстана с другими государствами и международными организациями с целью противодействия терроризму. По словам политологов, заседание совбеза — естественная реакция нашей страны на трагедию в соседней стране.

Трагедия произошла в России вечером 22 марта. Четверо террористов совершили крупный теракт концертном зале «Крокус сити холл». Они расстреливали людей из автоматов и подожгли здание. В результате от пуль и дыма погибли 139 человек, и возможно, это не окончательные цифры. Подобных крупных нападений на мирных жителей в Казахстане не было давно. Но в последние годы было немало задержаний по подозрению в пропаганде терроризма и созданию экстремистских организаций.

Первый теракт в современном Казахстане произошел в мае 2011 года. 25-летний преступник подорвал себя в здании департамента КНБ Актюбинской области. Молодой человек состоял в группировке «Ансар Уд-Дин». Он погиб, еще трое человек были ранены

В конце июня 2011 года полиция задержала жителя поселка Шубарши. У мужчины в автомобиле обнаружили оружие с экстремистской литературой. Спустя два дня его сообщники расстреляли полицейский автомобиль, погибли два сотрудника. Оказалось, что в поселке действует радикальная группировка. В результате боевых действий по задержанию экстремистов, погиб один спецназовец и девять участников группировки.

В этом же году в октябре в Атырау с разницей в несколько минут произошли два взрыва. Первая бомба сдетонировала около здания прокуратуры Атырауской области, а вторая — у областного акимата. Взрывы выбили окна в близлежащих зданиях, пострадавшие отделались ранениями. В первом взрыве погиб также и террорист, заложивший устройство. Ответственность за оба взрыва в Атырау взяла на себя исламская группировка «Джунд аль-Халифат».

Спустя месяц, в ноябре мужчина захватил охотничий магазин в Таразе и пошел «гулять» по городу. Он был вооружен гранатометом, автоматической винтовкой и пистолетом. От действий террориста погибло семь человек, четверо были ранены. Оказалось, что после службы в армии мужчина оказался под влиянием салафизма. Сам террорист умер при взрыве гранаты, с ним же погиб капитан полиции, который пытался его остановить.

В сентябре 2012 года взрывное устройство сдетонировало в Атырау. Погиб один человек. Еще через три дня рядом со зданием городской полиции Атырау произошел взрыв, двое полицейских были ранены. После этого в центре города между террористами и силовиками завязалась перестрелка. Все эти три эпизода стали проявлением религиозного экстремизма. К тюремным срокам до 18 лет приговорили 16 человек.

В июне 2016 года в Актобе 25 мужчин напали на государственные учреждения. Они планировали освободить заключенных, которые отбывали сроки за религиозные преступления. Их действия привели к самому кровавому теракту в истории Казахстана — погибли 18 террористов, 4 гражданских и 3 военных.

Через месяц, приверженец салафитского джихадизма совершил нападения на здание РУВД Алматы и здание департамента КНБ. Террорист убил двух гражданских и восемь сотрудников силовых структур.

Касым-Жомарт Токаев считает, что таким страшным преступлениям нет оправдания. Любые антизаконные и деструктивные действия, в том числе и намеренные провокации, будут жёстко пресекаться.