Экстренный вызов 9 сентября: происшествия в Шымкенте

Огонь в жилом массиве Кайнар булак охватил жилой дом с мансардой. Общая площадь возгорания составила больше 50 кв. метров. Из объятого пламенем дома пожарные успели вынести газовый баллон.

«Пожар был локализован в 21:28 и полностью потушен в 21:45. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина произошедшего выясняется. На месте происшествия задействовано 4 единицы техники, 22 человека», — сообщили пожарные.

Нетрезвого водителя лишили водительских прав в Туркестанской области. Полицейские Сауранского района заметили на одной из улиц водителя автомашины марки Daewoo Matiz, не пристегнувшего ремень безопасности. Его вождение вызвало подозрение. Полицейские последовали за автомобилем и остановили водителя.

Оказалось, что 58-летний местный житель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Его отправили в изолятор на 15 суток и лишили прав управления транспортным средством на семь лет.

Тотальная проверка на дорогах Шымкента. Сотрудники полиции проводят масштабный ночной рейд. Инспекторы говорят: нарушители не ускользнут, патрули окажутся повсюду для пресечения нарушений ПДД и других противоправных действий. Полицейские останавливают каждую «подозрительную» машину, проверяют водительские удостоверения, наличие оружия и наркотиков, выявляют нарушения, связанные с эксплуатацией автомобилей, не соответствующих нормам светопропускаемости стекол. Проблема тонировки стала серьезным вызовом для дорожной безопасности.

«На сегодняшний день многие водители сознательно используют тонированные лобовые и передние боковые стёкла, несмотря на существующие запреты. Это не только создает угрозу для безопасности дорожного движения, но и зачастую используется для скрытия других правонарушений, таких как перевозка запрещенных предметов и веществ», — говорят полицейские.

Рейд также направлен на выявление нетрезвых водителей за рулем.

«В выходные дни автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде», — предупреждают полицейские.

Цель таких мероприятий — не только снизить количество правонарушений, но и повысить культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения.

Количество ложных сообщений об актах терроризма увеличилось в Казахстане. С начала года полицейские возбудили 168 уголовных дел. Задержано больше 30 человек, почти половина из них – дети. В МВД обеспокоены ситуацией и напоминают, что за лжетерроризм грозит уголовная ответственность, причём подпадают по неё даже подростки старше 14 лет. Если ребёнок младше, то нести ответственность за его проступки будут родители. Штраф достигает 18 миллионов тенге.

Шынгыс Алекешев, официальный представитель МВД РК: «Каждый ложный вызов – это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет».

В Туркестанской области полиция активно проводит разъяснительную работу, направленную на предотвращение мошенничества. Жителям раздают памятки на местах массового скопления людей. Полицейские напоминают, если вам позвонили неизвестные и запросили личные данные или прислали код на ваш мобильный телефон с просьбой сообщить его, будьте осторожны! Не верьте таким просьбам и всегда проверяйте информацию. Правоохранители настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и осторожность, чтобы не стать жертвой мошенников.