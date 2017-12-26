Президент посоветовал казахстанцам начать упражняться письму на латинице

Президент РК Нурсултан Назарбаев посоветовал казахстанцам уже сейчас начинать упражняться читать и писать на латинском алфавите, передает МИА «Казинформ».

«Настоящая независимость — это еще и независимость языка. Кириллица продолжает работать, как и работала. У нас с первого класса в школах обучаются на трех языках — на казахском, английском и русском, то есть они уже давно начали. Как я уже говорил, к 2025 году выпускники школ будут знать все три языка на разговорном уровне, необходимом для того, чтобы работать, и тогда вообще не будет проблем. То есть у детей вообще проблем не будет в этом плане», — сказал Нурсултан Назарбаев в интервью представителям казахстанских СМИ.

Глава государства подчеркнул, что чем «говорить об этом — пора приняться за это всем вместе».

«Пусть казахоязычные печатные издания потихоньку пишут на латинице — хоть по столбику. Я сам сидя в кабинете, у меня лежит большой алфавит, пишу слова Абая. Конечно, с первого раза нелегко, но и не так трудно. Если даже не целая полоса, а по столбику будут печататься на латинском языке, начнут привыкать. Надо приучать население, и глаз начнет привыкать», — добавил Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил необходимость постепенного перевода названия улиц, населенных пунктов на латиницу. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все зависит от желания и стимула самого человека.

«Я в 17 лет, закончив казахскую школу, уехал, как вам известно. Украина, потом металлургический комбинат (Темиртау), то есть я в полной русскоязычной среде находился 20 лет и начисто забыл свой язык. Из Караганды приехал в Алматы секретарем ЦК в 80-ых годах, а мне надо говорить (на казахском языке). Мне посоветовали читать газету «Социалистiк Қазақстан» на казахском языке. Я читал, читал, и язык повернулся, встал на место. Все зависит от того, как человек себя настроит, и от стимула зависит», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.