Самый красивый холостяк Казахстана рассказал, когда собирается жениться

Помогать выбирать самую красивую девушку Шымкента приехал популярный казахстанский актер Тауекел Мусилим.

Знаменитый холостяк страны вел конкурс «Мисс Шымкент», в котором участвовали 18 «ЗЫН ЗЫН» красавиц города. Во время конкурса Тауекел Мусилим все время подшучивал над девушками и сыпал комплиментами.

После того как выбрали «Мисс Шымкент», представительницы прекрасно пола ринулись за кулисы к известному актеру, который уже был готов принять на себя фотоудар от шымкентских красавиц, вооруженных смартфонами. Более 50-ти фото за 15 минут, среди желающих сделать селфи на память не только девушки, но и чиновники, предприниматели, их дети и многие-многие другие.

Тауекел атаку отстоял, после чего поздравил «Мисс Шымкент» и поспешил удалиться, но интервью избежать ему не удалось и он ответил на довольно-таки личные вопросы.

— Тауекел, столько девчонок сегодня, неужели никого не приглядел?

— На самом деле нет, ты понимаешь глаза разбегаются, я вот думаю: может для этого нужно больше времени, а то пришел, отработал, пока селфи и все такое, все ушли. Вот ты посмотри, нет ни одной участницы, и кто виноват? Тыыыы!!! (смеется).

— Скажи, когда ты, уже, наконец, женишься, вся страна ждет?!

— А вам скажи, может я хочу сделать это тайно! Конечно, я шучу. Как только, так сразу, но я над этим работаю уже. Понимаешь, жениться — это не в магазин сходить, тут свой подход нужен. Раз женился, то все, навсегда. Но, это событие не за горами.

— У тебя есть кто-то? Расскажи нам! Какая она и кто?

— Нет, пока на первом месте работа, но скоро все будет! Девушка моя, любимая, должна быть с юмором, это для меня играет большую роль, конечно, она должна быть красивой, она должна быть моей опорой. Вот слушай, давай я пойду, вдруг я найду сейчас ее, а ты меня мучаешь своими вопросами. Ах, да, слушай, ты там не напиши скандального ничего, а то спугнешь всех мне (смеется).

— Стой, а селфи?

— Да, вот, ты! Ладно давай быстрее и всё, я ушел. Всё, улыбаемся?!

После нашего короткого интервью завидный холостяк скрылся за кулисами от вооруженных смартфонами фанаток, но обещал вернуться… только когда, так никто и не понял!

Шуддин Саидов