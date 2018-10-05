Поклонники ждут не дождутся когда-же знаменитый холостяк в стране, Тауекел Мусилим, женится. Для многих остается загадкой, почему популярный актер так скрывает свою личную жизнь. А, может, есть у него именно та, на месте которой хотели бы оказаться многие девушки Казахстана?!

Нам удалось поговорить с актером и задать ему несколько вопросов, не только про личную жизнь, но и про его карьеру.

— Ну, как дела у самого недоступного жениха в стране?

— Вот вы не правы, я доступен и всегда рад новым знакомствам. Я очень общительный парень и каждый это скажет.

— Какие планы у тебя, как карьера?

— Планы самые масштабные, мы сейчас работаем, причем очень много. Готовим несколько кино проектов. Вы скоро увидите!

— Слушай, прошел недавно первый кинофестиваль. Почему не было на красной дорожке тебя?

— Да, фестиваль это круто, я не смог попасть на мероприятие, так как был в другом городе, на съемках. Но главное тут не то, что меня не было, а сам фестиваль в стране — это значимо!

— Ну расскажи нам про свое сердце!

— Бьется, причем хорошо (смеется). Оно свободно, я не могу ничего сказать пока.

— А реально ли, такое, что, к примеру, ты станешь күйеу бала (зятем) в Шымкенте?

— Почему не реально? Очень даже реально! У меня отец из Шымкента, так что я не знаю, буду ли я, күйеу бала (смеется). Но, пока этот вопрос закрыт.

— Ну скажи, какие все же девушки в Шымкале?

— Красивые и мудрые. Я очень уважаю их. Настоящие жены. Ну нельзя отделять и других девушек страны. Но вот в шымкентских есть что-то такое.

Тауекель Мусилим не смог долго с нами общаться. В это время толпа поклонниц так и жаждала не только сделать памятное фото с актером, но и поцеловать его. Вот так живут знаменитые холостяки в Казахстане.

Шуддин Саидов