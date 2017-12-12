Сцепщику вагонов, попавшему под поезд, ампутировали ногу

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Сотрудник попал под поезд

В Шымкенте 25-летнему сотруднику железной дороги, упавшему под колеса вагона, ампутировали ногу. Врачи оценивают его состояние, как средней тяжести.

Пациент поступил в больницу в субботу, ему провели ампутацию до средней трети бедра левой ноги. Пока молодой человек находится в реанимационном отделении, но врачи не исключают его перевода в хирургическое отделение ШГБСМП, сообщает съемочная группа программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV».

Молодой человек работал на Казыгуртской станции железной дороги. 9 декабря, в субботу, он, сцепляя вагоны, упал, угодив под один из них. По словам начальника Казыгуртской станции, расследованием причин происшествия займется комиссия областной инспекции по труду.

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