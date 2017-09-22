В Шымкенте ребенок попал под поезд и лишился ноги

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В Шымкенте девятилетний ребенок попал под поезд и лишился ноги, сообщает Tengrinews.kz. Мальчик цеплялся за последний вагон и катался на поездах. Сейчас он находится в городской детской больнице.

Как рассказали в городской детской больнице, ЧП произошло 16 сентября и сейчас ребенок переведен из реанимации в травматологию. Состояние мальчика средней тяжести, но врачам пришлось ампутировать поврежденную стопу.

«Он получил тяжкое телесное повреждение. Сделана ампутация ноги, и он считается инвалидом. Мальчик цеплялся за последний вагон и катался. Нога соскользнула и попала под колеса. Это было на станции Тогуз. Там поезд останавливается при выходе на Шымкент, есть стрелочный перевод и на повороте поезда должны снижать скорость. Там как раз жилые дома», — рассказал следователь ЛОВД Аскар Тулендиев.

В линейном отделе внутренних дел станции Шымкент проводится досудебное расследование по статье 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

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