В Департаменте по ЧС просят шымкентцев сохранять спокойствие

С тревожной сирены начались в Шымкенте учения ЧС. Ровно в 9:00 в городе прозвучала сирена, горожане даже заметили, что в отличие от прошлых проверок оповещения, сегодня сирена включалась три раза.

Учебная тревога в Шымкенте была запущена с целью проверки оповещения граждан. В Департаменте ЧС просят граждан сохранять спокойствие.

К слову, существует определенный алгоритм, которые должны выполнять граждане, услышав тревожный сигнал «Внимание всем!»

В первую очередь нужно немедленно включить телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать экстренное сообщение. Все время тревоги держать эти средства постоянно включенными в течение всего периода ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий.