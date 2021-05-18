Вой сирен раздался в Шымкенте ровно в 10 утра.

По легенде учений, в городе произошло четырехбальное землетрясение. Подземные толчки привели к разрушениям, жителям многоэтажных домов потребовалась помощь спасателей, пожарных, медиков и волонтеров.

К многоэтажкам подъезжают несколько пожарных и машин скорой помощи. После землетрясения произошло «возгорание». На шестом этаже, в огненной ловушке, оказались люди. План спасения продуман. Он хоть и опасен, но это единственный способ вызволить людей из горящей ловушки. Их эвакуируют по пожарной лестнице и специально натянутому канату.

А четвероногим помощникам придется постараться. Обученные собаки, в случает обрушения здания, смогут найти тех, кто остался под завалами.

«При землетрясении необходимо определить безопасное место, жители должны быть готовы, вещи документы должны быть на видном месте, чтобы можно было эвакуироваться. При землетрясении нельзя пользоваться лифтами, и если видите что не можете покинуть помещение, определите безопасное место, перегородки, чтобы тяжелые предметы не упали на голову. И дайте знать, что вы здесь, на месте, спасатели прибудут, главное чтобы вы находились в безопасном месте», — говорит Жанибек КАРИМБАЕВ ,заместитель начальника ДЧС г.Шымкента.

К месту учений стянулись и городские аварийно-восстановительные службы – газовики, сотрудники водоканала, электрики. Они обесточат дом, отключат от воды и газа, чтобы не произошла утечка, а от искры не разгорелся огонь. Горожанам напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации, они могут обратиться за помощью в сборные эвакопункты. Найти их можно в приложении 2ГИС.

Как раз туда — в эвакопункт в ближайшей школе — и доставили эвакуированных жителей многоэтажки.Также спасатели просили горожан не забывать свои «тревожные чемоданчики» — с деньгами, документами и теплой одеждой.