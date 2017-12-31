В канун нового года акимы ЮКО и Шымкента сажали деревья. В разгар зимы такое возможно только в нашем южном городе. Акцией по озеленению города завершили свой год аким области Жансеит Туймебаев и аким Шымкента Нурлан Сауранбаев.

55 тысяч саженцев высажено в 2017 году по программе «Шаткал».

Реализация проекта началась в прошлом году в семи оврагах Шымкента. В этом году в оврагах озеленены более 26 тыс. кубических метров земли. Для роста саженцев с начала этого года вырыто семнадцать скважин, построено двадцать шесть водоемов. Благодаря этому проведено около 30 километров ирригационной системы, установлены ограждения, протяженностью шестнадцать километров.

В канун нового года с овраге на территории микрорайона Самал, площадь которого составляет 38 га, аким области Жансеит Туймебаев и аким города Нурнал Сауранбаев вместе с волонтерами, а также жителями города посадили саженцы карагача.

Глава региона отметил, что посадка деревьев является святым и благим делом, и подчеркнул, что данные места созданы с целью отдыха жителей на свежем воздухе. Глава региона отметил необходимость совместно приложить усилия для чистоты и развития парков. Также, по словам акима области, в ближайшее время здесь будет проложены дороги для пешеходов, вдоль которых построят торговые места.

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Отметим, что со старта проекта в «Самале» высажено более 11 тыс. саженцев деревьев, таких как: дуб, айлант, клен, бадьян, туя, береза и карагач, то сегодня здесь посадили более ста саженцев карагача. Здесь также расположены пять вертикальных скважин и семь бочек для полива саженцев. Постоянной работой обеспечены пять человек.

В настоящее время в области успешно реализуется программа «Шатқал» — которая является одним из проектов, начатый по инициативе акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева. С тех пор ущелья и овраги превращаются в парки.

Общая площадь оврагов под озеленение в Шымкенте составляет 124 га. В настоящее время в ущельях установлена система капельного орошения. Более того, для ухода за саженцами в каждом ущелье на постоянной основе работают специалисты.

Приживаемость саженцев составляет 75%. Специалисты считают это хорошим показателем.

В ближайшее время возле мемориала «Қасірет», расположенного возле микрорайона «Нурсат», на территории ипподрома микрорайна «Кайтпас-2», а также в микрорайонах «Бозарык», «Бозарык-2», «Таскен» и в направлении Алматы-Ташкент, на общей территории порядка 690 га планируется высадить саженцы.

В целом, с момента реализации программы «Шатқал» в Южно-Казахстанской области высажено более 400 тыс. зеленых насаждений.

Пресс-служба акима ЮКО