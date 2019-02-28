Экс-аким Туркестанской области Жансейт Туймебаев назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.

Жансейт Туймебаев назначен заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан», — говорится в тексте распоряжения Президента.

Ранее занимавший должность заместителя председателя АНК, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко освобожден от должности распоряжением Президента. Жансейт Туймебаев родился 8 июля 1958 года в ауле Кайнар. Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом КазГУ. Имеет научную степень доктора филологических наук. С 1993 года — в системе Министерства иностранных дел РК. Был первым секретарем, заведующим отделом. Затем работал в посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике. Назначался главой консульства Республики Казахстан в Стамбуле. С 1999 года — шеф протокола Президента РК. С 2004 года — советник Президента Республики Казахстан — шеф протокола Президента РК. С 1 февраля 2006 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации. С 2007 по 2010 годы занимал должность министра образования и науки. Также работал послом Казахстана в Турции и Албании. Туймебаев занимал пост акима Южно-Казахстанской области с октября 2016 года. В июне 2018 года Туймебаев был назначен акимом Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанской область). 26 февраля 2019 года освобожден от должности акима региона. На посту акима его сменил Умирзак Шукеев.