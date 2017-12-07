Сегодня в Шымкенте открылся Центр правоохранительных услуг. Здесь будут оказываться юридические услуги жителям области. В одном здании сосредоточены представители всех правоохранительных органов которые по принципу одного окна смогут ответить на все вопросы граждан.

В открытии Центра правоохранительных услуг приняли участие аким области Жансеит Туймебаев и заместитель генерального прокурора республики Марат Ахмеджанов, что уже говорит о важности нового учреждения. В этот день такие же центры открывались и в других областях Казахстана.

Марат Ахмеджанов, заместитель генерального прокурора РК: «Одна из особенностей центра в том, что здесь будут находиться не только работники прокуратуры, но и представители других государственных учреждений. Они вместе будут рассматривать обращения и это позволит не только помочь населению в правовых вопросах, но и поднять культуру отношений между гражданами и сотрудниками правоохранительных органов».

Центр правоохранительных услуг окажет более 20 юридических услуг на бесплатной основе. Жителей области будут консультировать прокуроры, адвокаты специалисты органов государственных доходов и других учреждений. Здесь же можно задать вопросы и представителям акиматов. А как показывает практика вопросов у населения много.

Болатбай Байнеев, руководитель Центра правоохранительных услуг: «До открытия центра в прокуратуру области поступало до 25 тысяч обращений граждан. Многие из них перенаправлялись в другие госорганы, по компетенции, теперь с открытием центра вопрос будет решён. Люди пусть приходят сюда и их вопрос будет решаться коллегиально в госорганах, то есть главная цель предоставление населению качественных юридических услуг».

Центр оборудован самой современной техникой. Система электронной очереди поможет заявителям ожидать консультации с комфортом. Внедрение всех правоохранительных услуг в одном месте ещё один шаг в реализации государственного Плана нации.

Жансеит Туймебаев, аким ЮКО: «Мы давно планировали создать такой правовой центр, где в одном месте могли бы оказываться все юридические и правовые услуги. Здесь есть специальные комнаты, где размещены представители областного суда, прокуратуры местной полицейской службы Департамента внутренних дел и других структур. Всё это делается для удобства жителей региона. И нам не нужно забывать слова нашего Президента о том, что все мы слуги народа и должны работать для людей».

А в конференц-зале, расположенном в этом же здании, сотрудники Центра правоохранительных услуг рассказали о новых проектах областной прокуратуры в числе которых и пилотный проекты «Оптимизация уголовного процесса в интересах населения» и «Электронное уголовное дело».

Жанболат Туганбаев, заместитель прокурора ЮКО: «Наши мобильные приёмные смогут выезжать в различные районы области с консультативной помощью. Группы насчитывают до 15-ти человек, в числе которых не только сотрудники прокуратур и других правоохранительных органов, но и местные ветераны и аксакалы. И мы все коллегиально будем помогать населению решать возникшие вопросы».

Как говорят сотрудники прокуратуры, весь комплекс мер, направленных на правовую поддержку населения, сможет повысить доверие жителей области к правоохранительным органам и, в конечном итоге, приведёт к снижению уровня преступности.

Данияр Худайбергенов