В Шымкенте в реке обнаружено тело младенца

В Шымкенте работники коммунального предприятия «Турмыс» во время очистки от мусора решетки на реке Кошкарата обнаружили тело маленькой девочки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сотрудник предприятия, 27 декабря, примерно в 14.30, они наткнулись на застрявшее в решетке бездыханное тело малышки. Рабочие немедленно вызвали полицию, пишет tvk-uko.kz.

«Мы багром очищали решетку на реке близ моста по проспекту Республики. Обнаружили грудного ребенка… Девочка была совершенно без одежды. Я сообщил бригадиру, а он позвонил в полицию», — рассказал очевидец.

Как выяснили эксперты, найденное тело принадлежит девочке ростом всего 36 сантиметров и весом 690 граммов, не имеет признаков насильственной смерти. Дело зарегистрировано в ЕРДР Аль-Фарабийского района по факту обнаружения тела, рассказала руководитель управления ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.