В Шымкенте выставили на продажу полицейский W124. Стать новым владельцем необычного для Казахстана полицейского авто может любой желающий, пишет сайт kolesa.kz.

Управление финансов Южно-Казахстанской области выставило на продажу несколько автомобилей, которые принадлежат департаменту внутренних дел региона.

Одна из машин — Mercedes-Benz E280 в кузове W124 в полицейском окрасе, да ещё и с люстрой. На службе в органах этот седан находится как минимум с 2007 года. Эта дата указана в последнем техпаспорте «ешки».

О состоянии машины судить сложно. По мнению оценщиков, оно условно пригодное к эксплуатации. Известно, что в «мерседесе» нет аккумулятора, а на кузове видны некоторые повреждения.

Стать новым владельцем E280 может любой желающий. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте торговой площадки, заполнить заявку и уплатить гарантийный взнос в размере 37 тысяч тенге. Кстати, стартовая стоимость «ешки» всего 247 тысяч, а сам аукцион проводится на повышение.

Отметим, это далеко не единственное полицейское авто, которое продают на электронной торговой площадке. Сейчас на портале всплыла новая партия.

В списке есть как уже знакомые Daewoo Nexia, Volkswagen Polo и Santana Vista, так и более редкие «пассаты» и Nissan Maxima.