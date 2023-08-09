46 земельных участков продали без проведения торгов в Шымкенте

Земельные участки на 3 млрд тенге вернули государству в Шымкенте.

Их незаконно передала в частную собственность социально-предпринимательская корпорация. Об этом сообщили в местном антикоре. Без проведения аукциона в СПК отдали 46 участков под бизнес. После анализа сферы застройки, борцы с коррупцией, совместно со специалистами департамента управления земельными ресурсами, инициировали возврат.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы г. Шымкента:

«Такой факт передачи земли противоречит 48-ой статье уголовного кодекса Казахстана. Департамент антикоррупционной службы направил письмо в Департамент управления городскими земельными ресурсами, где указали, что эти земли нужно вернуть государству. В итоге общая площадь земли — 77 гектаров. На баланс государства возвращено на данный момент 46 земельных участков».

Участки выдавали с 2019-го по 2021-ый годы. Теперь по решению суда первой инстанции, бизнесмены обязаны вернуть землю. Однако не все предприниматели с этим согласились и сейчас обжалуют приговор в апелляционном суде.

Нурлан Абдиразаков, заместитель руководителя департамента управления земельными ресурсами г. Шымкента:

«Мы проводим профилактические мероприятия. Мы выявили, что из 46-ти земельных участков, 44 — предназначены для строительства многоэтажных жилых домов, два — под строительство ресторана, еще два — для строительства школы. Все участки были предназначены для бизнеса. Сейчас идут судебные разбирательства. В ходе судебного рассмотрения заявители отметили, что некоторые объекты уже начали строить. Но у нас нет конкретных фактов. Мы их не видели».

В марте этого сотрудников СПК изобличили на хищении почти 70-ти миллионов тенге. Сумму ущерба установили аудиторы. Три тысячи тонн муки первого сорта так и не попали на полки супермаркетов. Сотрудники агентства по финмониторингу завели уголовное дело.