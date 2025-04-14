Казахстанский авторынок переживает трансформацию

Конкуренция между подержанными авто и новыми китайскими моделями растет.

Эксперты говорят, многие европейские автоконцерны уже сотрудничают с китайскими брендами, а их совместные модели по качеству ничем не уступают мировым аналогам. Тем временем, цены на вторичном рынке остаются завышенными.

Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога»: «Привезти машину 2008 года, японскую Камри за 10 миллионов, зачем, когда за 10 миллионов можно купить новый китайский автомобиль который имеет гарантию 5 лет, который оснащен намного интереснее. Сами спекулянты виноваты, отсюда такой высокий спрос на китайские машины».

Однако это вовсе не означает, что вторичный рынок теряет позиции. Он по-прежнему остаётся востребованным, особенно среди тех, кто ищет проверенные временем машины по доступной цене.

По мнению экспертов, выбор между новым и подержанным автомобилем во многом зависит от бюджета. Если покупатель располагает суммой до 5 миллионов тенге, скорее всего его выбор падёт на вторичный рынок. Однако при большей финансовой возможности внимание всё чаще переключается на новые автомобили, особенно китайского производства.

Важным фактором при выборе автомобиля остаётся техническое обслуживание. Новые авто преимущественно обслуживаются у официальных дилеров, обеспечивая уверенность в их исправности. Однако и среди подержанных машин есть надёжные варианты, особенно, если владелец следил за состоянием авто и регулярно проходил техосмотр.

Михаил Будянский, президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация центров технического осмотра автотранспортных средств»: «Вторичка не заглохнет, она всегда будет, когда-то и эти, новые, станут вторичкой, будет ли развиваться — да, они обновляются быстро, следить уже не стоит, это как сотовые телефоны».

Нельзя не учитывать и влияние рыночной конъюнктуры. На китайские автомобили банки зачастую предлагают более выгодные кредитные условия, тогда как на автомобили японских и европейских брендов процентные ставки выше.

В то же время, подержанные авто остаются привлекательными для тех, кто предпочитает платить сразу и не зависеть от финансовых обязательств. По данным бюро национальной статистики, автопарк Казахстана за прошлый год увеличился на 8%, и сейчас на дорогах страны насчитывается больше 5,5 миллионов автомобилей.