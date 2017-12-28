Химический завод появится в Южном Казахстане

В Шымкенте планируется строительство завода по производству этил-трет-бутилового и метил-трет-бутилового эфира и порошкового полипропилена, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на директора «Шымкентской химической компании» Малика Шинибаева.

Предприятие появится на территории специальной экономической зоны «Онтустик» в 2019 году. Сегодня прошли общественные слушания по оценке воздействия проекта на окружающую среду.

«Проект подразумевает собой переработку сжиженного углеводородного газа, который будет производиться Шымкентским НПЗ после его модернизации, и производства этил-трет-бутилового и метил-трет-бутилового эфира и порошкового полипропилена. Проект будет способствовать развитию нефтехимического кластера в регионе, поскольку у предпринимателей появляется возможность производства различных видов полимерной продукции из нашего полипропилена», — сказал М. Шинибаев.

Таким образом, новое предприятие обеспечит сырье для выпуска полипропиленовых труб, мешков и даже посуды. Часть продукта пойдет на использование местными предпринимателями, а другая часть будет экспортироваться в Россию, Китай и Турцию. Бюджет проекта — 28 миллиардов тенге. При этом 20 миллиардов предоставит Банк Развития Казахстана, а 8 миллиардов будут выделены из собственных средств.