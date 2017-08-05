Два крупных завода построят китайские предприниматели в ЮКО

В Южно-Казахстанской области китайские предприниматели намерены построить в Отырарском районе завод по производству биоэтанола (этанола, получаемого в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива), а в Созакском районе производственный центр по переработке отходов фосфорного производства.

Об этом сегодня стало известно в ходе встречи акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева с китайской делегацией, под руководством господина Сианжун Цао, директора ассоциации по производству фторсиликона.

На встрече глава региона рассказал иностранным инвесторам об инвестиционном потенциале региона и о реализуемых индустриально-инновационных проектах. Также, аким отметил о предоставляемых льготах иностранным инвесторам со стороны местных властей.

«Один из основных механизмов экономики – привлечение инвестиций в страну. Мы оказываем поддержку предпринимателям, создаем благоприятные условия. В регионе функционируют 11 индустриальных и одна специальная экономическая зона. Иностранные инвесторы освобождаются от уплаты таможенных и имущественных налогов. Также, предоставляется земельный участок со всей необходимой инфраструктурой», — сказал Жансеит Туймебаев.

В свою очередь, в ходе встречи китайская делегация во главе с господином Сианжун Цао выразили заинтересованность в строительстве двух заводов. В то же время, иностранные инвесторы отметили, что в регион они прибыли по специальному приглашению известного казахстанского предпринимателя Серикжана Сейтжанова.

«В Южно-Казахстанской области мы планируем развивать два основных направления. Это производство биоэтанола и переработка отходов фосфорного производства. В случае выполнения двусторонних соглашений, мы готовы незамедлительно начать строительство двух заводов», — сказал г-н Сианжун Цао.

Стоит отметить, что на сегодняшний день сфера производства биоэтанола в мире расширяется, растет число пользователей. В производстве биоэтанола китайские инвесторы планируют использовать отходы южноказахстанской кукурузы, пшеницы и ячменя, что в свою очередь поспособствует развитию сельского хозяйства Южно-Казахстанской области.

В завершении встречи, глава региона выразил готовность поддержать данные проекты и дал конкретные поручения руководителям соответствующих управлений. В частности, ускорить разработку соответствующих документов, выделить земельные участки и заложить этом году фундамент двух заводов, сообщает пресс-служба акима ЮКО.