Южный циклон принес снегопады и метели. Южный циклон переместился на юг Казахстана и продолжает смещаться в северо-восточном направлении, передает РГП «Казгидромет».

Обладая значительными запасами влаги и тепла, он вызовет в выходные дни снегопады, метели, сильный порывистый ветер местами 18-25м/с и гололёд.

В Шымкенте по прогнозам синоптиков снег будет идти все утро воскресенья 10 декабря, после дневной передышки возобновится ближе к ночи. Причем сопровождаться он обещает ветром, так что горожан ждет самая настоящая метель.

Температура воздуха днем будет держаться чуть выше ноля — 1-2 градуса со знаком плюс, ночью столбик термометра опустится до отметки минус 11.

В воскресенье, с выходом циклона, в большинстве областей республики продолжится повышение температуры, которое уже в понедельник сменится похолоданием. Ожидаемые снегопады, метели и гололёд особенно опасны в горах и на автодорогах.

В Жамбылской области 10 декабря местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, ночью на юго-западе области более 30 м/с. В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, на большей части ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области порывы 23м/с. В Алматинской области местами – туман, гололед, ветер 17-22 м/с.

В Актюбинской, Павлодарской областях местами – метель, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, ветер 15-20, днем порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами – туман, метель, ветер 15-20 м/с.