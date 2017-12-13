О зимнем затишье рассказали синоптики

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря 2017 года опубликовал РГП Казгидромет.

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе и юго-востоке пройдет снег. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Алматинской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами – гололед.

В Шымкенте 14 декабря ожидается солнечная погода, правда, температура воздуха днем не поднимется выше ноля. Ночью мороз до минус 12 градусов. Осадков не ожидается, практически безветренно.