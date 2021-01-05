По  прогнозам  специалистов  Туркестанского областного филиала РГП  «Казгидромет» до 5 января в Туркестанской области и Шымкенте сохранятся морозы и туманы.

Жанат Жарменова, инженер-синоптик:»На погоду в Туркестанской области повлияет холодный антициклон. В связи с этим, морозы сохранятся, местами  туман. Скорость ветра с северо-востока  9-14 м/сек, в  северных районах  достигнет до 15-20 м/сек. 3 января  в области  температура воздуха  ночью  -7-12 градусов мороза,  днем столбики термометра вновь покажут минусовую температуру  -5-10 градусов мороза. В северных районах региона ночью она понизится до -17-20 градусов со знаком минус, днем -5-10 градусов.

В Шымкенте  без осадков,  однако туман.  Ночью температура воздуха  -9-11 градусов мороза, днем  столбики термометра на отметке 0-2 градуса».

 

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