По прогнозам специалистов Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет» до 5 января в Туркестанской области и Шымкенте сохранятся морозы и туманы.

Жанат Жарменова, инженер-синоптик:»На погоду в Туркестанской области повлияет холодный антициклон. В связи с этим, морозы сохранятся, местами туман. Скорость ветра с северо-востока 9-14 м/сек, в северных районах достигнет до 15-20 м/сек. 3 января в области температура воздуха ночью -7-12 градусов мороза, днем столбики термометра вновь покажут минусовую температуру -5-10 градусов мороза. В северных районах региона ночью она понизится до -17-20 градусов со знаком минус, днем -5-10 градусов.

В Шымкенте без осадков, однако туман. Ночью температура воздуха -9-11 градусов мороза, днем столбики термометра на отметке 0-2 градуса».