10-градусные морозы ждут шымкентцев в ближайшие дни

В ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов, сообщает РГП «Казгидромет».

Синоптики объяснили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, он принесет морозную погоду.

В Шымкенте резкое понижение температуры ожидается 17 февраля. В четверг температура упадет с +20 тепла днём до -2 мороза ночью, а в пятницу, дневная температура будет в пределах -3…-5 °C, ночью -8…-10 °C с осадками и порывистым ветром до 15-20 м/с.

Морозной будет практически вся следующая неделя. Дневная температура станет плюсовой только со среды, 21 февраля, а ночные температуры будут сохраняться в отрицательной зоне с повышением до 0 градусов к воскресенью, 25 февраля.