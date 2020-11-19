Сегодня ожидается самая холодная ночь с начала ноября. Прошедшей ночью синоптики в горном селении в селе Тасарык Толебийского района зарегистрировали 18 градусов мороза.

Холодно также и в селе Тасты Созакского района и на станции Шуылдак. По прогнозам работников службы «Казгидромет» в горных районах Туркестанской области ожидается снег, туман.

20 ноября ночью температура воздуха -10…-18 градусов, днем в северных районах -9, в остальной части региона -4…-1.

21, 22 ноября, в выходные, потеплеет, в области ночью -5…-10 градусов, днем от -2 воздух прогреется до 3 тепла. Арайлым Маханова, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Қазгидромет»: «В Шымкенте завтра и в выходные безоблачно. 20 ноября ночью -13…-15, днем -1…-3 градусов. 21, 22 ноября -8…-10, днем воздух прогреется от 1 до 3 градусов тепла».

Шынар Оразова