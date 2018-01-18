18 самых продаваемых книг для подростков

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Книги для подростков
фото с сайта goodereader.com

Книготорговцы Казахстана назвали 18 самых продаваемых книг для подростков в 2017 году. Родителям стоит взять на заметку весь перечень, потому как, судя по праздничным покупкам, он совсем не изменился.

Первое место в ТОП 18 занимает суперновинка года «Гравити Фолз. Дневник 3». Известно, что фанаты от книги просто в восторге, и, судя по отзывам, книгу читают даже дети в возрасте шести лет, потому что «ну очень любят сериал», — отмечает крупный торговый портал.

Вторая строчка у книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя. Части первая и вторая» Джоан Роулинг. Все мы знаем, что книга представляет собой сценическую адаптацию оригинального текст пьесы, написанной Джеком Торном в соавторстве с Роулинг. Эта история стала особенным подарком для фанатов Поттерианы.

В уходящем году подростки продолжили интересоваться романами Зои Сагг: у книги «Девушка Online. Статус: свободна» – третье место. Роман Сомана Чайнани «Школа Добра и Зла.Принцесса или Ведьма» — на четвёртом месте. И замыкает пятерку лидеров история о привидениях от Холли Вебб.

Полный ТОП 18 самых продаваемых книг для подростков по итогам 2017 года выглядит следующим образом:

  1. Гравити Фолз. Дневник 3
  2. Джоан К. Роулинг: Гарри Поттер и Проклятое дитя. Части первая и вторая
  3. Зои Сагг: Девушка Online.
  4. Соман Чайнани: Школа Добра и Зла. Принцесса или ведьма
  5. Холли Вебб: Призрак кошки.
  6. Керстин Гир: Зильбер. Первый дневник сновидений
  7. Джефф Кинни: Дневник Слабака
  8. Даниель Дефо: Робинзон Крузо
  9. Крис Колфер: Страна Сказок. Заклинание желаний
  10. Филипп Пулман: Северное сияние
  11. Клайв Стейплз Льюис: Хроники Нарнии (ил. П.Бейнс)
  12. Никола Юн: Весь этот мир (кинообложка)
  13. Холли Борн: Родственные души
  14. Жюль Верн: Путешествие к центру земли
  15. Наталья Щерба: Лунастры 2
  16. Кай Майер: Время библиомантов. Начало пути
  17. Сара Андерсен: Не хочу взрослеть
  18. Цугуми Ооба, Такэси Обата: Бакуман. Книга 3

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