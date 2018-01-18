Книготорговцы Казахстана назвали 18 самых продаваемых книг для подростков в 2017 году. Родителям стоит взять на заметку весь перечень, потому как, судя по праздничным покупкам, он совсем не изменился.

Первое место в ТОП 18 занимает суперновинка года «Гравити Фолз. Дневник 3». Известно, что фанаты от книги просто в восторге, и, судя по отзывам, книгу читают даже дети в возрасте шести лет, потому что «ну очень любят сериал», — отмечает крупный торговый портал.

Вторая строчка у книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя. Части первая и вторая» Джоан Роулинг. Все мы знаем, что книга представляет собой сценическую адаптацию оригинального текст пьесы, написанной Джеком Торном в соавторстве с Роулинг. Эта история стала особенным подарком для фанатов Поттерианы.

В уходящем году подростки продолжили интересоваться романами Зои Сагг: у книги «Девушка Online. Статус: свободна» – третье место. Роман Сомана Чайнани «Школа Добра и Зла.Принцесса или Ведьма» — на четвёртом месте. И замыкает пятерку лидеров история о привидениях от Холли Вебб.

Полный ТОП 18 самых продаваемых книг для подростков по итогам 2017 года выглядит следующим образом: