Книготорговцы Казахстана назвали 18 самых продаваемых книг для подростков в 2017 году. Родителям стоит взять на заметку весь перечень, потому как, судя по праздничным покупкам, он совсем не изменился.
Первое место в ТОП 18 занимает суперновинка года «Гравити Фолз. Дневник 3». Известно, что фанаты от книги просто в восторге, и, судя по отзывам, книгу читают даже дети в возрасте шести лет, потому что «ну очень любят сериал», — отмечает крупный торговый портал.
Вторая строчка у книги «Гарри Поттер и Проклятое дитя. Части первая и вторая» Джоан Роулинг. Все мы знаем, что книга представляет собой сценическую адаптацию оригинального текст пьесы, написанной Джеком Торном в соавторстве с Роулинг. Эта история стала особенным подарком для фанатов Поттерианы.
В уходящем году подростки продолжили интересоваться романами Зои Сагг: у книги «Девушка Online. Статус: свободна» – третье место. Роман Сомана Чайнани «Школа Добра и Зла.Принцесса или Ведьма» — на четвёртом месте. И замыкает пятерку лидеров история о привидениях от Холли Вебб.
Полный ТОП 18 самых продаваемых книг для подростков по итогам 2017 года выглядит следующим образом:
- Гравити Фолз. Дневник 3
- Джоан К. Роулинг: Гарри Поттер и Проклятое дитя. Части первая и вторая
- Зои Сагг: Девушка Online.
- Соман Чайнани: Школа Добра и Зла. Принцесса или ведьма
- Холли Вебб: Призрак кошки.
- Керстин Гир: Зильбер. Первый дневник сновидений
- Джефф Кинни: Дневник Слабака
- Даниель Дефо: Робинзон Крузо
- Крис Колфер: Страна Сказок. Заклинание желаний
- Филипп Пулман: Северное сияние
- Клайв Стейплз Льюис: Хроники Нарнии (ил. П.Бейнс)
- Никола Юн: Весь этот мир (кинообложка)
- Холли Борн: Родственные души
- Жюль Верн: Путешествие к центру земли
- Наталья Щерба: Лунастры 2
- Кай Майер: Время библиомантов. Начало пути
- Сара Андерсен: Не хочу взрослеть
- Цугуми Ооба, Такэси Обата: Бакуман. Книга 3