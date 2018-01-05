5 января в полдень первый автобус из Ташкента прибывает на старый автовокзал Шымкента. Узбекистанский маршрут «Ташкент-Шымкент-Ташкент» организовал презентационный рейс.

Прибытие комфортабельного международного автобуса запланировано на 12:00.

В дальнейшем автобусы из Ташкента будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в 1 час на комфортабельных автобусах с приоритетным порядком прохождения погранично-пропускных пунктов. Конечными пунктами маршрута станут автовокзалы «Ташкент» (Узбекистан) и «Шымкент» (Казахстан).

«Общая протяженность маршрута составит 145,2 км, время в пути — 3 часа. Рейсы планируется осуществлять без технических остановок. Автобусы и пассажиры будут проходить границу через контрольно-пропускные пункты «Гишт Куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан)», — отметили в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

При этом автобусы, их пассажиры и багаж, пройдут таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль на КПП вне очереди, в первоочередном порядке, отдельно от потока пеших путешествующих. Это значительно облегчит и ускорит процедуру прохождения пограничного контроля для пассажиров регулярного рейса.

Напомним, что 17 ноября 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении. Данный документ юридически закрепил возможность организации регулярных и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок между странами.

Представители двух стран ранее не раз заявляли, что маршрут Ташкент — Шымкент — Ташкент станет своеобразной первой ласточкой и в планах у них открытие и других прямых автобусных пассажирских рейсов между городами Узбекистана и Казахстана.