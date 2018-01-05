Озвучена стоимость билета на автобус «Ташкент-Шымкент-Ташкент». Стоимость проезда на презентационном рейсе, который выехал из Ташкента утром 5 января, составила 80 000 узбекистанских сумов, что в пересчете на тенге по сегодняшнему курсу составляет 3 273 тенге. С небольшими тиынками.

С точки зрения развития межгосударственных отношений — это крайне важный и перспективный проект, так как регулярное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Но вот насколько он станет коммерчески успешным и востребованным, и главное, стоило ли так торопиться, решили разобраться корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Первое, что бросилось в глаза при отправке автобуса в Казахстан — некая недосказанность в вопросе числа планируемых рейсов. Представитель узбекской стороны, заявил, что ежедневно, начиная с 8 января, будет осуществляться 15 рейсов. Затем выяснилось, что в понедельник их будет всего лишь три. А дальше как пойдет, все зависит от спроса у жителей двух стран.

При этом ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта заявляло, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.

Теперь вернемся к вопросу о спросе. К сожалению, пока ответить положительно на него не получается. И вина всему цена вопроса, то есть билета на этот крайне комфортабельный автобус. Сейчас он стоит 80 тысяч сумов в один конец. И как сообщили представители казахской стороны, эта стоимость заявлена с большой скидкой, значит, в перспективе цена может вырасти в два раза.

Конечно, у автобуса есть свои преимущества — комфорт, кондиционер, проход без очереди через границу. Однако будут ли переплачивать за это пассажиры?! Скорее всего, вряд ли, ведь основной спрос на эти поездки должны сформировать узбекистанцы, готовые ехать в Шымкент за дешевой одеждой и другими товарами. Можно предположить, что они не будут переплачивать за три с половиной часа пути.

Возможно, эта сумма покажется более приемлемой гражданам Казахстана, которые часто приезжают в Ташкент на лечение, так как в Узбекистане медицинские услуги обходятся дешевле.

Еще один вопрос по загрузке рейса, как ни странно к таможне. Узбекистанцы, которые будут отовариваться на рынках Шымкента и не только, столкнутся с пресловутым барьером в 10 долларов на таможне.

Согласно действующему законодательству стоимость импортных потребительских товаров, ввозимых в Узбекистан для личного пользования из сопредельных государств, не подлежащая обложению таможенными платежами, не должна превышать 10 долларов. В стране уже подготовлен законопроект, который поднимет этот показатель до 1000 долларов. Источники в Государственном таможенном комитете говорят, что принятие данного документа уже не за горами.

Сегоддня прохождение таможни с товарами, купленными в Казахстане, похоже на игру в рулетку. Попадется хороший таможенник, пройдете со своими покупками, дотошный — придется платить. Опытные челноки заранее советуют обрывать все бирки на купленной одежде и выкидывать коробки, чтобы не было претензий.

Получается, что люди, готовые поехать в Казахстан на шоппинг, пока не будут рисковать и, скорее всего, подождут нового закона. А те, кто и так ездил на перекладных «за дешево и сердито» вряд ли пересядут на комфортабельные автобусы, если только компании не снизят стоимость проезда.

К слову, до Ташкента можно добраться и поездом. Правда поездка в сидячем вагоне обойдется в 3950 тенге, время в пути 5 часов 59 минут. Стоимость места в купейном вагоне начинается от 8000 тенге.