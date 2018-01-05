Озвучена стоимость билета на автобус «Ташкент-Шымкент-Ташкент». Стоимость проезда на презентационном рейсе, который выехал из Ташкента утром 5 января, составила 80 000 узбекистанских сумов, что в пересчете на тенге по сегодняшнему курсу составляет 3 273 тенге. С небольшими тиынками.
С точки зрения развития межгосударственных отношений — это крайне важный и перспективный проект, так как регулярное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Но вот насколько он станет коммерчески успешным и востребованным, и главное, стоило ли так торопиться, решили разобраться корреспонденты Sputnik Узбекистан.
Первое, что бросилось в глаза при отправке автобуса в Казахстан — некая недосказанность в вопросе числа планируемых рейсов. Представитель узбекской стороны, заявил, что ежедневно, начиная с 8 января, будет осуществляться 15 рейсов. Затем выяснилось, что в понедельник их будет всего лишь три. А дальше как пойдет, все зависит от спроса у жителей двух стран.
При этом ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта заявляло, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.
Теперь вернемся к вопросу о спросе. К сожалению, пока ответить положительно на него не получается. И вина всему цена вопроса, то есть билета на этот крайне комфортабельный автобус. Сейчас он стоит 80 тысяч сумов в один конец. И как сообщили представители казахской стороны, эта стоимость заявлена с большой скидкой, значит, в перспективе цена может вырасти в два раза.
Конечно, у автобуса есть свои преимущества — комфорт, кондиционер, проход без очереди через границу. Однако будут ли переплачивать за это пассажиры?! Скорее всего, вряд ли, ведь основной спрос на эти поездки должны сформировать узбекистанцы, готовые ехать в Шымкент за дешевой одеждой и другими товарами. Можно предположить, что они не будут переплачивать за три с половиной часа пути.
Возможно, эта сумма покажется более приемлемой гражданам Казахстана, которые часто приезжают в Ташкент на лечение, так как в Узбекистане медицинские услуги обходятся дешевле.
Еще один вопрос по загрузке рейса, как ни странно к таможне. Узбекистанцы, которые будут отовариваться на рынках Шымкента и не только, столкнутся с пресловутым барьером в 10 долларов на таможне.
Согласно действующему законодательству стоимость импортных потребительских товаров, ввозимых в Узбекистан для личного пользования из сопредельных государств, не подлежащая обложению таможенными платежами, не должна превышать 10 долларов. В стране уже подготовлен законопроект, который поднимет этот показатель до 1000 долларов. Источники в Государственном таможенном комитете говорят, что принятие данного документа уже не за горами.
Сегоддня прохождение таможни с товарами, купленными в Казахстане, похоже на игру в рулетку. Попадется хороший таможенник, пройдете со своими покупками, дотошный — придется платить. Опытные челноки заранее советуют обрывать все бирки на купленной одежде и выкидывать коробки, чтобы не было претензий.
Получается, что люди, готовые поехать в Казахстан на шоппинг, пока не будут рисковать и, скорее всего, подождут нового закона. А те, кто и так ездил на перекладных «за дешево и сердито» вряд ли пересядут на комфортабельные автобусы, если только компании не снизят стоимость проезда.
Интересно кто же будет ездить за такие деньги?
Лучше на поезде. Спокойно и сразу до вокзала.
Хорошая новость но однако… проезд 3300 тенге очень дорого если учесть что на такси до черняевки 1000 на маршрутке 600-700. Потом зачем мне мотать лишние 40 км от границы до ипподрома где находится автовокзал ташкент когда на выходе достаточно такси маршруток и автобусов в ташкент. А ведь могли автостанцию могли организовать на узбекистанской стороне рядом с границей где имеются две дольщик площадок тогда бы и пассажиропоток был бы большим. Да и нахождение пяти суток без регистрации могли бы пересмотреть. Если учесть дни въезда и выезда остаётся три дня — в Бухару и Самарканд точно не успеешь. Десять дней был бы оптимальным.
С Шымкента за 500 тенге можно доехать на маршрутке до Сарыагаша. Там за 100 — 200 тенге на такси на таможню Капланбек. С узб. стороны есть такси, которые с ветерком довезут до нужной точки. 1000 тенге итого вся поездка.
Да, билет что то дорогой. до Алматы 800 км., билет 5000 тенге. А Ташкент в полтора часа езды и такая стоимость???Что то аппетит у узбекских перевозчиков сильно завышенный….
Тем более, что на 10 долларов особо не накупишься??