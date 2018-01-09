9 маленьких шымкентцев пострадали от взрывов пиротехники

Несмотря на то, что праздничные дни службы экстренного реагирования провели в усиленном режиме — минувший новогодний праздник не обошелся без серьёзных травм. От взрыва петард пострадали самые маленькие жители города. В ночь на первое января в областную детскую больницу с различными ожогами поступило 9 детей.

После оказания первой помощи, восьмерых малышей отправили домой. Еще один маленький пациент — пятилетний мальчик — с термическим ожогом обеих ног попал на больничную койку. Малыш сильно пострадал от взрыва праздничной петарды.

«Ребенок поступил к нам в экстренном порядке, — рассказал лечащий врач малыша, — в данное время его состояние стабильное, малыш получает лечение. Ребенок играл во дворе с петардами и получил серьезный ожог…»

Без серьезных чрезвычайных происшествий обошлось в областном центре гипербарической оксигенации имени Орынбаева. В новогоднюю ночь за медицинской помощью сюда обратились всего три человека. Шымкентцы получили типичные бытовые ожоги — маслом, кипятком и горячим молоком.

После оказания помощи пострадавших отправили домой. Непривычно тихо было и в глазной больнице. В новогоднюю ночь с травмами глаз к офтальмологам не обратился ни один житель Шымкента.

Ахзамат Нурманов, заместитель главного врача областной офтальмологической больницы: «К счастью, первого января и дальше было спокойно, не было пострадавших людей. Думаю, что люди уже много знают о технике безопасности и чаще ее соблюдают. Профилактика дает свои плоды…»

Впереди шымкентцев ждут еще два праздника — Рождество и Старый новый год. В эти дни горожане также любят традиционно запускать салюты, взрывать петарды.

В очередной раз специалисты напоминают о технике безопасности и внимательности при использовании фейерверочных изделий.

Всегда проверяйте срок годности и целостность упаковки фейерверка. Надежно закрепите пиротехническое изделие в вертикальном положении землей — при возможности обложите его камнями или снегом. Не держите работающий фейрверк в руках. Исключение в этом случае составляют лишь бенгальские свечи и хлопушки.

Соблюдайте безопасное расстояние от пиротехники — и ни в коем случае не наклоняйтесь над ним ни до, ни во время, ни после запуска.

В случае, если пиротехническое изделие после поджигания фитиля не сработало или сработало частично, подождите 10-15 минут, после чего возьмите его на вытянутых руках и слегка наклонив от себя. Замочите несработавшее изделие в воде на сутки и только затем утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

Анастасия Новикова