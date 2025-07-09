Трое рабочих погибли на производстве в Туркестанской области

За полгода в Туркестанской области 67 человек получили производственные травмы, трое — погибли.

На фоне роста несчастных случаев увеличилось и число жалоб на нарушения трудовых прав — только с начала года их поступило более 800 и большая часть касается государственных учреждений.

Эти данные озвучены на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Амангельды Алиш, руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по Туркестанской области: «В отчётный период произошло 20 несчастных случаев. Трое человек погибли. Из пострадавших — 14 получили тяжёлые травмы, шестеро — лёгкие. Два случая зафиксированы на строительных объектах».

Одновременно растёт число жалоб и на нарушения трудовых прав. Только за первое полугодие в инспекцию поступило 834 обращения. Проведено 174 проверки, выявлено более 400 нарушений.

Общая сумма административных штрафов составила 21 миллион тенге, из них 19 миллионов уже взысканы.

«Если проанализировать жалобы, то 70% касаются государственных органов, 30% — частного сектора. Из них: 70% — сфера образования, 12% — здравоохранение, 8% — прочие госучреждения, 2% — социальная сфера и 10% — другие отрасли», — рассказал руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по Туркестанской области.

Чаще всего несчастные случаи происходили в городах Туркестан и Арыс. В семи районах области подобных инцидентов не зафиксировано. По официальным данным, в регионе работают около 800 тысяч человек. В инспекции уверяют: проверки продолжатся.