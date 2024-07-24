Смерть мужчины, упавшего с 16-го этажа расследуют в Шымкенте

В Шымкенте расследуют смерть мужчины, упавшего с высоты 16-го этажа.

Трагический инцидент произошел в жилом комплексе на проспекте Кунаева. Свидетели говорят, погибший не проживал в многоэтажке, а квартиру арендовал накануне. От полученных травм он скончался. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

«Два-три дня, как он здесь жил, раньше я его здесь не видел. Что именно произошло не знаю. Он упал с 16 этажа». — говорит местный житель.

Полицейским предстоит разобраться, умышленно ли мужчина свел счеты с жизнью, выпал из окна по неосторожности или ему кто-то «помог». Уголовное дело зарегистрировали по статье «Доведение до самоубийства».

«Данный факт зарегистрирован управлением полиции Туранского района по статье 105 УК РК, «Доведение до самоубийства». Проводится расследование» , — рассказали пресс-служба ДП г. Шымкента.