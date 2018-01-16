А кому в Шымкенте все фиолетово? Тому, кто следует советам и правильно выбирает цвет. Фиолетовый – цвет этого года. Институт цвета Пантон (Рantone*) решил, что в этом году миром будет править ультрафиолет.

«Ультрафиолет – это смешение спокойного синего и бушующего красного оттенков. Это идеально отражает события, происходящие сейчас в мире. Плюс он станет символом изменений к лучшему.

Мы хотели выбрать что-то, что вселяет надежду и приподнятый посыл», – объяснила выбор года исполнительный директор Рantone Леатрис Эйсман. О фиолетовом цвете, о его месте в цветотерапии, моде, психологии, о его влиянии на наш организм, на наш характер так много пишут, что нам показалось интересным собрать все это вместе.

Лед и пламень

Действительно интересно, что фиолетовый получается, если смешать два таких полярных цвета – красный и синий. Мы все это знали с самого детства, и если в нашей акварельной палитре не хватало фиолетового, то смело смешивали эти цвета. Не потому ли, фиолетовый считается самым загадочным и таинственным, что вобрал в себя огонь-страсть красного и холодность-умиротворение синего. Представьте человека, в котором вот так слились единство и борьба противоположностей. Каким он будет?

А действительно каким? Что говорят психологи о любителях фиолетового цвета? Чаще всего это люди необычные, артистичные и креативные. Они очень чувствительны и сентиментальны, обладают хорошей интуицией. С одной стороны они живут в мире чувств, с другой – это, как правило, крепкие интеллектуалы. Опять сказывается противоречивость фиолетового.

Их стремление жить свободно, вне рамок, вне ограничений не может не бросаться в глаза окружающим. И это не всегда работает на пользу «фиолетовым» людям. А их от природы тонкий ум часто вызывает настороженность и даже враждебность по отношению к ним. А зря. Общение с такими людьми точно обогатило бы жизнь любого, добавило бы яркую краску в серые будни. Так что не чурайтесь любителей этого цвета, а обогащайте свой внутренний мир, общаясь с ними.

Теперь о другой стороне медали. От любителей фио летового никогда не знаешь чего ожидать. Если такой человек есть в вашем близком окружении, то вы наверняка знаете, что сюрпризов в вашей жизни хоть отбавляй. Они не так просты, как хотелось бы, и чтобы их понять, нужно иногда поработать головой. Любители фиолетового и сами чувствуют эту свою «обособленность» и иногда им просто легче общаться с себе подобными, чем искать понимания в массах.

Сам фиолетовый цвет тоже обладает множеством оттенков – от цвета чернильного грозового неба до нежно-сиреневого. И между ними психологи проводят не только параллели, но и различия. Люди, предпочитающие носить или смотреть на темно-фиолетовый цвет отличаются властностью и бесцеремонностью, а любителей сиреневого подозревают в тщеславии.

Интересно также, что составлен психологический потрет человека, которому фиолетовый цвет неприятен и вызывает отторжение. Его описывают так – он крепко стоит на ногах, точно знает чего хочет от жизни, достаточно прямолинеен и открыт, и вообще материалист до мозга костей.

И еще одно небезынтересное наблюдение. В Америке и Европе фиолетовый цвет никак не входит в число любимых, зато в Азии и Африке – он один из самых популярных. Прагматичный Запад против более чувственного Востока?

Баклажаном по депрессии

Тут, кстати, наткнулась на объяснение популярного ныне выражения – «а мне фиолетово», которое означает, что человеку все равно. Те же психологи объясняют его смысл так: любители фиолетового – люди самодостаточные и замкнутые на себе, а происходящее снаружи их не особо касается. А вот по версии химиков все дело в лакмусовой бумажке, известной всем нам по школе. Она используется как индикатор кислотности: в кислой среде она окрашивается в красный цвет, в щелочной – в синий, а в нейтральной среде остается фиолетовой. Ей все равно))

Цветотерапевты считают, что как раз фиолетовый цвет способен действительно сделать человека менее восприимчивым и возбудимым. А еще он хорошо влияет на работу лимфатической и иммунной системы, головного мозга и селезенки. Способен снизить частоту пульса, обострить зрение и снять усталость глаз.

В цветотерапии фиолетовый цвет признан полезным при:

• любых внутренних воспалениях;

• ишиасе;

• высыпаниях на коже;

• любых нарушениях, которые связаны с головой (например, при сотрясении мозга);

• стрессе, напряженном ритме жизни, бессоннице, мигренях.

Фиолетовый цвет используют при лечении депрессивных состояний, но с осторожностью. Если с ним переборщить, то человека можно не вытащить, а еще больше утопить в пессимизме.

Много полезных свойств находят у продуктов фиолетового цвета. Находящиеся в них антоцианы защищают сердце и зрение, способствуют умственной концентрации, успокаивают, благотворно влияют на работу органов дыхания. К полезным фиолетовым продуктам относятся баклажан, фиолетовая капуста и лук, свекла, темный виноград, черника, ежевика, черная смородина, слива, инжир, изюм гранат.

Фонтаны ультрафиолета

Ну вот и добрались мы до моды. Собственно институт цвета Пантона своим выбором послал сигнал именно ей. Зашагают по подиумам модели в фиолетовых брюках, сиреневых платьях и лиловых пальто. Замелькают в журналах фото стильных фиолетовых интерьеров. И все это не будет скучным. Благо у каждого цвета есть столько оттенков! Вряд ли стоит с ног до головы облачаться в темно фиолетовый, если вы, конечно, не католический священник. А вот допустим пальто цвета фиалки для весны самое то.

Ну не хотите пальто, не надо. А как вам летящий шарф цвета сирени. Или лавандовая брошь на привычном сером кардигане. Всегда можно найти вариант, чтобы приобщиться к тренду сезона. Ищите яркие детали. Основные вещи в вашем гардеробе, конечно же должны быть такого цвета, который вам идет, который вы любите, а вот детали могут сыграть на руку моде.

И здесь хорошо бы знать с какими цветами сочетаются оттенки фиолетового. Очень красив он в сочетании с зеленым. Один из законов моды гласит – не знаешь как сочетать цвета в своем гардеробе, посмотри, как они сочетаются в природе. Всегда беспроигрышно сочетание оттенков фиолетового с серым. Интересно соседство с бронзовым, песочным и цветом антрацита.

В любом случае каждой из нас нужно найти свой фиолетовый оттенок. Помните, этот цвет может как убить вашу внешность, так и сделать ее более контрастной и выразительной.

* Институт цвета Pantone (Pantone Color Institute) – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.). Признан во всем мире как ведущий источник информации о цвете.

Яна Котт