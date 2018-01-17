Билеты на автобус «Шымкент-Ташкент» значительно подешевели. Стоимость одного места в комфортабельном автобусе составляет 2400 тенге. Значительное снижение цены подтвердили на автовокзале, откуда отправляются автобусы.

На сегодняшний день автобусное сообщение между Шымкентом и Ташкентом — два ежедневных рейса. Первый автобус в Ташкент отправляется в 9.00 по местному времени, второй в 19.00. Время в пути — три с половиной часа, включая прохождение таможни, где для рейсовых автобусов действует «зеленый коридор».

В первые дни работы международного маршрута стоимость билета в Ташкент составляла от 3200 тенге.

Казахстанская и узбекистанская стороны при разработке маршрута учли ценовые условия для некоторых категорий граждан — дети до семи лет (при условии, что для них нет отдельного места) ездят бесплатно.

Сегодня стоимость автобусного и железнодорожного проезда в столицу Узбекистана сравнялась — жд-билет от Шымкента до Ташкента в сидячем вагоне тоже стоит 2400 тенге. По железной дороге до Ташкента добираться почти бесплатно стоит инвалидам и сопровождающим лицам — при предъявлении соответствующего документа они получают скидки до 70%.

Напомним, первый презентационный рейс «Ташкент-Шымкент-Ташкент» состоялся 5 января.

«Общая протяженность маршрута составила 145,2 км, время в пути — 3 часа. Рейсы осуществляютя без технических остановок. Автобусы и пассажиры проходят границу через контрольно-пропускные пункты «Гишт Куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан)», — отметили в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

При этом автобусы, их пассажиры и багаж, проходят таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль на КПП вне очереди, в первоочередном порядке, отдельно от потока пеших путешествующих. Это значительно облегчило и ускорило процедуру прохождения пограничного контроля для пассажиров регулярного рейса.

17 ноября 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении. Данный документ юридически закрепил возможность организации регулярных и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок между странами.

Представители двух стран ранее не раз заявляли, что маршрут Ташкент — Шымкент — Ташкент станет своеобразной первой ласточкой и в планах у них открытие и других прямых автобусных пассажирских рейсов между городами Узбекистана и Казахстана.