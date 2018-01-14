Едем из Шымкента: цена, время, направление. Сегодня не то, что подумать, а взять чемодан и поехать в другой город, а то и страну — совсем не вопрос. Бери чемодан и к твоим услугам автовокзал, железная дорога, аэропорт.

Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает ознакомиться с ценами, маршрутами и временем в пути по самым популярных для шымкентцев направлениям. Куда можно отправиться практически на выходные? Конечно, Ташкент, Бишкек, Алматы, Астана.

Такси мы вам не предлагаем, потому что с доставкой до некоторых городов такси будет самым дорогим видом транспорта. Поехали?

Ташкент

Поезд – от 2200 тенге, вторник, воскресенье, время в пути 5 часов 59 минут.

Самолет – от 31 000 тенге, ежедневно с пересадкой в Алматы, в пути 3 часа 50 минут.

Автобус – от 3250 тенге, ежедневно, в пути 3 часа 30 минут.

Бишкек

Поезд – от 4000 тенге, два раза в неделю, в пути 12 часов 3 минуты.

Самолет – от 69 000 тенге, ежедневно, в пути 7 часов 40 минут (с пересадкой в Алматы).

Автобус – от 2500 тенге, ежедневно, в пути 12 часов.

Астана

Поезд – от 4448 тенге, ежедневно, в пути 26 часов (13 часов на скоростном).

Самолет – от 40 000 тенге, ежедневно, в пути 1 час 25 минут.

Автобус – 6000 тенге, ежедневно, время в пути 28 часов 40 минут.

Алматы

Поезд – от 2220 тенге, ежедневно, в пути от 7 часов.

Самолет – от 11957 тенге, ежедневно, в пути 1 час 10 минут.

Автобус – от 2500 тенге, ежедневно, в пути 12 часов.

(цены предоставлены на январь 2018 года)