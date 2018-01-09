Мастер-класс «SMM для бизнеса» пройдет в Шымкенте совершенно бесплатно

20 января в 12:00 начинающие и действующие бизнесмены Шымкента приглашаются на мастер-класс «SMM для бизнеса». «SMM для бизнеса» – это бесплатный мастер-класс из большой образовательной программы «Digital Life», которую проводят компании Kcell и E-event в 16 городах Казахстана.

Научитесь писать легко и быстро, создавать и продуктивно использовать бизнес-аккаунты, разбираться в нюансах рекламы в соцсетях. Бонус — вы получите советы по улучшению уже существующих аккаунтов.

Телефон для справок: 8 707 218 7004.

Место проведения: конференц-зал ТК «Отырар TV», ул. Торекулова, 15.