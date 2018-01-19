МЧС Узбекистана опубликовало список погибших в автобусе

МЧС опубликовало данные узбекистанцев, погибших и пострадавших в пожаре в автобусе на трассе Шымкент — Самара. На сегодняшний день опознаны 29 трупов из 52. Большая часть жертв из Наманганской области, пишет podrobno.uz.

Ранее президент Узбекистана создал специальную Правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители министерства иностранных дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и других ведомств.

На нее возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан страны.

Погибшие граждане Узбекистана, чьи тела удалось идентифицировать

Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич, 05.12.1986

Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли, 13.02.1991

Тураев Абдуназар Умаралиевич, 10.03.1980

Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989

Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли, 01.09.1992

Нишонов Отабек Анвар угли, 16.10.1990

Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли, 16.12.1994

Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996

Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995

Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович, 12.09.1976

Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997

Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998

Кучкаров Элмурод Шавкатович, 10.06.1996

Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981

Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984

Юлчибаев Комилжон Каримович, 10.10.1980

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977

Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 20.09.1984

Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980

Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998

Имомадиев Вохиджон Вакосхонович, 10.07.1987

Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979

Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986

Сотволдиев Алишер Абдураимович, 14.08.1976

Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997

Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996

Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли, 02.12.1998

Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997

Гофуров Вохоб Хасанович, 18.04.1986

Редакция информационного портала Otyrar.KZ приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Светлая память…

Напомним, что 18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, 5 — пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана

Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

Возгорание автобуса в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли люди, является неcчастным случаем, считает заместитель министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает Tengrinews.kz.

«Визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания. В то же время хотел бы добавить, что салон автобуса выгорел почти полностью. Поэтому мы привлекли к расследованию судебных медиков и других специалистов. Работает пожарно-техническая лаборатория. В связи с большим объемом работы в дневное время не уложились и продолжили в ночное время. Надеемся, что завтра к утру или ближе к обеду эти работы будут завершены и станет ясна причина возгорания», – сказал он.

В то же время Тургумбаев назвал случившееся несчастным случаем и рассказал, почему люди не смогли выбраться из салона авто.

«Хотел бы особо отметить, что там не было дорожно-транспортного происшествия. Автобус стоял на проезжей части в нормальном, технически исправном состоянии. Никаких криминальных последствий мы не видим. То есть это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины. В начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление, что является первой причиной почему все не спаслись. И второе – когда открылась дверь, был доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри. Это не дало возможности пассажирам выйти из салона. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж – на первом. Багаж полностью сгорел. То есть было большое пламя, большое возгорание», – сообщил замминистра МВД.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители – казахстанцами.