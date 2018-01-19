МЧС Узбекистана опубликовало список погибших в автобусе

МЧС опубликовало данные узбекистанцев, погибших и пострадавших в пожаре в автобусе на трассе Шымкент — Самара. На сегодняшний день опознаны 29 трупов из 52. Большая часть жертв из Наманганской области, пишет podrobno.uz.
Ранее президент Узбекистана создал специальную Правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители министерства иностранных дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и других ведомств.
На нее возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан страны.
Погибшие граждане Узбекистана, чьи тела удалось идентифицировать
Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич, 05.12.1986
Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли, 13.02.1991
Тураев Абдуназар Умаралиевич, 10.03.1980
Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989
Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли, 01.09.1992
Нишонов Отабек Анвар угли, 16.10.1990
Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли, 16.12.1994
Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996
Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995
Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович, 12.09.1976
Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997
Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998
Кучкаров Элмурод Шавкатович, 10.06.1996
Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981
Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984
Юлчибаев Комилжон Каримович, 10.10.1980
Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977
Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 20.09.1984
Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980
Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998
Имомадиев Вохиджон Вакосхонович, 10.07.1987
Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979
Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986
Сотволдиев Алишер Абдураимович, 14.08.1976
Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997
Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996
Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли, 02.12.1998
Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997
Гофуров Вохоб Хасанович, 18.04.1986
Редакция информационного портала Otyrar.KZ приносит свои соболезнования семьям и близким погибших. Светлая память…
Напомним, что 18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, 5 — пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана
Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.
Возгорание автобуса в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли люди, является неcчастным случаем, считает заместитель министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает Tengrinews.kz.
«Визуально идентифицировать тела не представляется возможным. Поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания. В то же время хотел бы добавить, что салон автобуса выгорел почти полностью. Поэтому мы привлекли к расследованию судебных медиков и других специалистов. Работает пожарно-техническая лаборатория. В связи с большим объемом работы в дневное время не уложились и продолжили в ночное время. Надеемся, что завтра к утру или ближе к обеду эти работы будут завершены и станет ясна причина возгорания», – сказал он.
В то же время Тургумбаев назвал случившееся несчастным случаем и рассказал, почему люди не смогли выбраться из салона авто.
«Хотел бы особо отметить, что там не было дорожно-транспортного происшествия. Автобус стоял на проезжей части в нормальном, технически исправном состоянии. Никаких криминальных последствий мы не видим. То есть это, скорее всего, был несчастный случай. Это подтверждается предварительными показаниями пяти выживших. Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины. В начале пошел едкий дым, из-за чего многие получили отравление, что является первой причиной почему все не спаслись. И второе – когда открылась дверь, был доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри. Это не дало возможности пассажирам выйти из салона. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж – на первом. Багаж полностью сгорел. То есть было большое пламя, большое возгорание», – сообщил замминистра МВД.
Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители – казахстанцами.