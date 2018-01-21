В МЧС Узбекистана обратились ко всем, кто мог знать погибших в сгоревшем автобусе

В МЧС Узбекистана обратились ко всем, кто мог знать погибших или владеет информацией о людях, возможно находившихся в сгоревшем автобусе.

«Просьба гражданам, владеющим информацией об указанных лицах или других лицах, возможно находившихся в автобусе, позвонить в «Горячую линию» МЧС по телефонным номерам (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

Так же спасатели представили полный список граждан Узбекистана, возможно, находившихся в автобусе. В основном это жители Наманганской, Ферганской, Андижанской областей, Суходарьинской области и Ташкента. В двух поселках -Чиндавул и Катта курама страшное горе пришло сразу в десять и восемь домов…

1. Норбоев Исломбек Мухедин угли

2. Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич

3. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли

4. Тураев Абдуназар Умаралиевич

5. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич

6. Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли

7. Нишонов Отабек Анвар угли

8. Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли

9. Нишанов Акмалжон Авазбек угли

10. Умаралиев Солижон Обиджон угли

11. Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович

12. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович

13. Муродуллаев Боходир Акбарали угли

14. Кучкаров Элмурод Шавкатович

15. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович

16. Назаров Маъмуржон Махмуджонович

17. Юлчибаев Комилжон Каримович

18. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли

19. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли

20. Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли

21. Зокиров Шохрух Тохиржон угли

22. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович

23. Хамраев Иброхимжон Исмаилович

24. Зарипов Ахмаджон Икромович

25. Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли

26. Имомадиев Вохиджон Вакосхонович

27. Эсанов Абдувохид Абдуразокович

28. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович

29. Сотиволдиев Алишер Абдураимович

30. Ирисов Фарход Муминжон угли

31. Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич

32. Марифджанов Адхамжон Акбарович

33. Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли

34. Жабборов Элмурод Абдугаффор угли

35. Ганижонов Даниёр Гофиржон угли

36. Курбанов Гуломжон Рузибоевич

37. Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли

38. Набиев Бехзод Бахтиёржон угли

39. Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли

40. Рахмоналиев Муроджон Максудали угли

41. Тошматов Турдали Турсинович

42. Содиков Адахамжон Солижон угли

43. Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли

44. Хасанчаев Абдумалик Джабборович

45. Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли

46. Эминов Кахрамон Каххорович

47. Турсунов Хуршидхон Усманханович

48. Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли

49. Каримжонов Исломжон Уткирбек угли

50. Турсинов Адхам Хашимжонович

51. Абобокиров Мамиржон Мамасидикович

52. Тургунбаев Рамиль Ашурович

Напомним, страшная трагедия произошла в Актюбинской области 18 января. В результате ДТП на трассе Самара — Шымкент заживо сгорели 52 узбекистанца. Пятерым — водителям из ЮКО и двоим пассажирам — удалось спастись.

Как стало известно позднее, сгоревший автобус выехал из Южного Казахстана, зарегистрирован он в Шымкенте. Почему автобус был опасен для жизни, читайте ЗДЕСЬ.

Предварительные причины трагедии уже названы в МВД РК, так же замминистра рассказал, как все произошло, основываясь на выводах экспертов и показаниях выживших людей.

В социальных сетях совершенно незнакомые люди пишут слова соболезнования узбекистанцам.

«Весь день прошел, закутанный в горе, словно в старое одеяло. Я знаком с тыщей гастарбайтеров. Родственники, друзья, соседи. Скрываясь от них, сбежал из «одноклассников». Потому что запаривали: кто с кем подрался на Новый год? Вышла ли замуж Н.? За сколько продал корову С.? Сейчас вот вспоминаю, что почти у всех на аватарке фотка детишек, реже ставят снимок с родителями или застолья с близкими. Точно знаю, что и в последний миг мозг, закипая в дизельной геенне, выдавал эту же картинку…», — написал пользователь ФБ Фирдавс Мелибаев.

Телеграммы с соболезнованиями в Узбекистан отправили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Уполномоченный МИД Германии по Центральной Азии Андреас Пешке выразил соболезнования родным и близким узбекистанцев, погибших в результате пожара в автобусе в Казахстане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву. … от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Узбекистана», — говорится в телеграмме.

Редакция информационного портала Otyrar.kz выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших. Скорбим.