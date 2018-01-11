На дорогах Шымкента изменился скоростной режим. Как стало известно, по новому можно ездить с сегодняшнего дня — 11 января — на некоторых дорогах Шымкента.

Так на проспекте Кунаева и улице Аргынбекова скоростной режим теперь составляет 70 км/час. Ранее было разрешено 60 км/час.

Кроме того, после многочисленных обращений автовладельцев скоростной режим по Адырбекова заменен с 20 км/час на 60 км/час. Поменяли и соответствующий дорожный знак.

Специалисты говорят, что это делается для улучшения дорожного движения. После исследования, которое провели дорожные полицейские, они пришли к выводу, что многие знаки на дорогах необходимо поменять.

ТК «Отырар TV»