Полиция Шымкента ищет способы, как решить проблемы на дорогах

Члены общественного совета совместно с департаментом полиции обсудили проблемы на дорогах. В топ вопросов вошли камеры Сергек, дорожные знаки и ограничение скорости и лихачи на дорогах.

Собрание прошло не в кабинете, а на проблемных участках, вместе с главным полицейским Шымкента члены совета выехали на объекты на автобусе.

Из окна автобуса можно увидеть проблемные объекты. Начальник департамента полиции на месте дает указания подчиненным, а члены общественного совета дают свои предложения.

«Проблема, которую я сегодня хочу поднять, считаю очень важной. Скоростные режимы в городах. Когда я еду ночью в аэропорт, а это предстоит мне завтра и приходится придерживаться скорости в 40 км в час, не очень удобно и комфортно, даже раздражает. Город пустой, людей нет, а ты едешь как черепаха. Бывая в разных городах и странах вижу как выстаивают данную инфраструктуру власти для комфорта водителей», — говорит Евгений Яворский, член общественного совета г. Шымкента.

В общественном совете считают, что с целью улучшения ситуации нужно сделать все без ущерба для безопасности, то есть сделать два режима действий знаков ограничивающихся скорость. Например, возле школ днём оставить 40 км в час, а после 20:00 и до утра сделать 60 км/ч.

«Вопросы подняли важные, нужно все рассмотреть и принять решение. А порядок на дорогах усилить. Важно, чтобы каждый водитель и пешеход понимал, что на дорогах нужно соблюдать правила», — говорит Кайрат Дальбеков, начальник ДП г. Шымкента.