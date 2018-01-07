Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Последний сезон популярного сериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на телеканал HBO.

Режиссерами нового сезона нашумевшего сериала станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д. Б. Уайсс. Продюсерами выступят Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс, Кэролин Штраусс, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

«Сериал «Игра престолов» вернется в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», — говорится в заявлении телеканала.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Заключительный сезон будет коротким, всего шесть эпизодов, пишет портал igromania.ru. Но, предположительно, они будут длиннее обычных телесерий. Создатели не исключают, что отдельные эпизоды могут занять до двух часов экранного времени.

Джордж Мартин, чей цикл романов «Песни льда и пламени» еще более далёк от завершения, чем телесериал, обещает, что окончательный финал будет «горько-сладким». Он большой поклонник Толкина, и в качестве образца он называет завершение саги «Властелин колец»: герои одержали победу, но в этой радости есть нотки горя.

В свою очередь, шоураннеры «Игры престолов», по их словам, пытаются сделать финалы сезонов предельно непохожими друг на друга. Шестой сезон завершился на восторженной и полной надежд ноте. В финале седьмого оказывается, что мир оказался в наибольшей опасности с момента начала сериала. Если следовать этой логике, то в восьмом сезоне все окончится хорошо. Ну, почти.

Как должны разворачиваться события далее? (берегитесь, спойлеры!)

Обещанная Великая война не началась. Вместо этого мы получили целый сезон предпосылок к ней и переворачивающий все ожидания финал: Великая война, похоже, произойдёт не между королевствами, а между ними и Королём Ночи. Стена рухнула, и на пути у ходоков не стоит никто и ничто, кроме разрозненных армий.

Тем, кто больше всего боится спойлеров, в оставшееся время придется несладко. После хакерской атаки из НВО утёк в числе прочего готовый сценарий восьмого сезона. И его фрагменты уже начали появляться в сети.

Но здесь вступает в силу принцип «кто нам мешал, тот нам и поможет». Помимо реальных спойлеров будущих серий на форумах уже сейчас можно отыскать массу вариантов развития событий, представленных любителями фанфиков, пытающимися «исправить» промахи сценаристов и просто троллями. И что из этого настоящая утечка, а что успешно под неё маскируется, определить непросто.

Вот и не стоит! Воспринимайте все как «любительскую мазню» и ждите настоящих событий. Ведь за «Ветрами зимы» обязательно придут «Грёзы о весне». Если, конечно, Мартин всё же допишет свои книги.