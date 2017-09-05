Казахстанский военный оркестр исполнил «Игру престолов» на Красной площади в Москве. В международном фестивале военных оркестров «Спасская башня» в этом году Казахстан выступал в качестве почетного гостя.

Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан исполняет вступительную музыкальную тему сериала «Игра престолов» во время репетиций. Многочисленные зрители попросили сыграть композицию на бис.

На десятом юбилейном Международном фестивале «Спасская башня» участники из Казахстана исполнили песню, которая может стать гимном этого военно-музыкального шоу. Украшением казахской программы стали восемь девушек-танцовщиц в национальных костюмах.

В программу Президентского оркестра, выступавшего в качестве почетных гостей, также была включена авторская маршевая музыка с этническим колоритом «Абылай хан», «Ұлы дала» в сопровождении различных танцевальных постановок в национальном стиле и строевого представления военнослужащих роты почетного караула Президентского полка «Айбын» СГО РК, которая продемонстрировала на Красной площади свою безупречную выправку, чеканный шаг и синхронность в выполнении строевых элементов.