Казахстанский военный оркестр исполнил «Игру престолов» на Красной площади в Москве. В международном фестивале военных оркестров «Спасская башня» в этом году Казахстан выступал в качестве почетного гостя.
Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан исполняет вступительную музыкальную тему сериала «Игра престолов» во время репетиций. Многочисленные зрители попросили сыграть композицию на бис.
«Спасская башня»: необычные аранжировки Послушайте, как Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан исполняет вступительную музыкальную тему сериала «Игра престолов». Как мы неоднократно замечали: у оркестров Фестиваля широкий и смелый репертуар! #СпасскаяБашня #SpasskayaTower #ИграПрестолов #GameOfThrones
На десятом юбилейном Международном фестивале «Спасская башня» участники из Казахстана исполнили песню, которая может стать гимном этого военно-музыкального шоу. Украшением казахской программы стали восемь девушек-танцовщиц в национальных костюмах.
В программу Президентского оркестра, выступавшего в качестве почетных гостей, также была включена авторская маршевая музыка с этническим колоритом «Абылай хан», «Ұлы дала» в сопровождении различных танцевальных постановок в национальном стиле и строевого представления военнослужащих роты почетного караула Президентского полка «Айбын» СГО РК, которая продемонстрировала на Красной площади свою безупречную выправку, чеканный шаг и синхронность в выполнении строевых элементов.
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