В ЮКО внедрен пилотный проект «Электронное уголовное дело».Теперь планируется что суды не будут завалены многотомными уголовными дела. Вместо бумажных носителей вся информация по делу будет оформляться в электронном формате. Первое «электронное уголовное дело» уже рассмотрено в Абайском районном суде.

Вместо увесистого тома с уголовным делом в руках судьи теперь лишь блокнот для записей. Все материалы следствия представлены в электронном виде. Перед каждым участником процесса, включая потерпевших, подсудимого, их адвокатов, а также прокурора и судьи, расположен компьютер, на котором они могут знакомиться с материалами.

Ержан Байжанов прокурор гособвинения: «Подсудмый А., тайно забрав у своей сестры ключи от ее жилища, совершил хищение обогревателя, который продал, а деньги потратил на собственные нужды. Он обвиняется в хищении чужого имущества…»

Еще на этапе следствия все дело велось в электронном формате. В результате и потерпевший, и обвиняемый, через специальную систему интернет-допуска, могли постоянно следить за ходом расследования. Если у них имелись жалобы или замечания, могли сразу обратиться к прокурору. Который также в режиме онлайн осуществлял надзор за действиями следователя.

Как сообщила суде пострадавшая — ответчик полностью возместил ей все материальные расходы. Признал свою вину, извинился.

«Я прощаю его», — заявила пострадавшая.

Суд, взвесив все обстоятельства дела, нашел возможным назначить наказание не связанное с лишением свободы. Как отметила председательствующая Элеонора Бакирова, первое «электронное уголовное дело» прошло вполне успешно и такая практика будет продолжена.

Элеонора Бакирова судья Абайского районного суда: «С внедрением этого проекта ускорится процесс расследования уголовных дел, упростится процедура составления сбора доказательств и составления документов. В программе имеется сто шаблонов. Исключена возможность фальсификации или уничтожения доказательств в деле. Программа электронного уголовного дела имеет высокую степень защиты от не санкционированного доступа».