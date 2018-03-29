Моя встреча с Балтабаем Курбанбаевым, который занимается разведением саженцев павловнии, произошла в селе Жемисти Сарыагашского района ЮКО. Здесь, прямо вдоль трассы, на двух гектарах растут саженцы этого удивительного дерева.

Агроном по специальности, Балтабай рассказал, как появилась на юге Казахстана павловния.

Балбатай Курбанбаев, предприниматель: «Почему-то на сайтах везде написано, что я привез саженцы павловнии из Европы. Это не так. Привез я их из Китая. Так как сын учится в Китае, его сокурсник пригласил в гости. Там он увидел цветущие деревья павловнии. Друг отца занимается выращиванием павловнии. И сразу был очарован. Он потерял покой и мне все уши прожужжал, чтобы мы завезли такие деревья в Казахстан.

Особенно на юге, где жарко эти деревья будут кстати. Во-первых, красиво, во-вторых, листья создают великолепную тень и дарят прохладу в летний знойный день. Листья у нее большие и высота дерева достигает 25 метров. Тогда как дуб, сосна растут очень долго…»

Павловнией названо растение в честь нидерландской королевы Анны Павловны, дочери императора Павла I. Также у павловнии существует и другое название – «адамово дерево», название которого произошло из-за крупных листьев, которые, по мнению учёных, могли бы служить одеждой для Адама.

Темпы роста дерева опережают все существующие в мире древесные растения, и уже в 8–9-летнем возрасте его древесина достигает полной зрелости. Листья павловнии также уникальны — являются ценным кормом в животноводстве.

Павлония – дерево в общем уникальное. Даже если оно и промерзло, то весной оно вновь возрождается. Из корней вырастают новые молодые побеги, которые в открытом грунте успевают вырасти на три метра в высоту до прихода следующих холодов.

«Это дерево — «нефтяная вышка», нефть кончается когда-то, а это дерево все время будет расти. Из него делают музыкальные инструменты и мебель. Также крестьяне могут использовать стволы дерева при строительстве коровника, хозпостроек. Они гибкие и прочные. А также из отходов можно приготовить прессованное топливо. Можно развивать и пчеловодство», — рассказывает предприниматель.

Из 50 тысяч привезенных саженцев сегодня прижились 37 тысяч.

На наш вопрос — когда же зацветут деревья в Сарыагашском районе, Балтабай ответил, что уже в следующем году. Обильного цветения, когда плантации станут нереально красивыми, предприниматель ждет в апреле 2019 года.

«Эти саженцы были высажены в прошлом году и уже достигли 5-6 метров. Если бы не высоковольтные линии, они бы достигли 8-9 метров. Они не прихотливы, не требуют особого ухода, удобряют землю. Чем сажать можжевельники в Шымкенте, лучше посадить павловнии. Они в 40 раз больше дают кислорода», — рассказывает Балтабай.

Предприниматель уверен, если на юге больше сажать павловнии, программа «Шаткал» будет выполнена в короткие сроки и Южный Казахстан станет зеленым поясом республики.

Шынар Оразова