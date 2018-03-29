В Шымкенте стабфонд сдержал сезонное подорожание продуктов. Цены на продовольственные товары стабильные. Учитывая, что сейчас конец марта, стоимость сельскохозяйственной продукции приемлемая.

На базаре Казыбек килограмм картофеля от 110 тенге тенге. Лук, по сравнению с ценами в начале года, подешевел. Килограмм репчатого можно купить по 70-75 тенге. Мокровь 110-115 тенге. У отдельных продавцов даже акции — 55 тенге за килограмм.

Барно Толеметова, продавец: «Продукцию мы привозим с оптовки Жибек Жолы. Сверху ставим немного 5-10 тенге. Картофель из Павлодара, лук из Тараза. Из Ташкента завезли морковь, цена приемлемая. Один килограмм по 75 тенге, на плов хорошо берут. Есть и пакистанская продукция.»

Администрация базара уверяет, что каждый день мониторит цены. Руководство следит за тем, чтобы аппетиты продавцов были умеренными. На это есть причина. Сам Премер-министр страны поручил местной власти держать на строгом контроле цены на продукты.

По данным Министерства национальной экономики, с начала 2018 года цены на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,7 процента. Наибольший рост цен в стране отмечается на капусту, картофель, морковь.

Причинами роста являются сезонность, затраты и потери на хранение, логистика в сложных погодных условиях в зимний период.

В то же время снижение цен зафиксировано на гречку, рис, яйца первой категории, муку пшеничную первого сорта, мясо кур, масло подсолнечное и соль.

Гульайым Куздеубаева, представитель администрации базара «Казыбек»: «Мы следим за тем, чтобы продавцы не поднимали цены. Но надо учесть, что при установлении цен они закладывают туда транспортные расходы и плату за место — 200 тенге. Также сейчас крестьяне просят места для продажи своей продукции. Мы с удовольствием предоставляем им места. Ведь они напрямую, с поля привозят зелень, ранние овощи. Цены у них приемлемые».

На территории базара в Шымкенте торгуют и продукцией из стабилизационного фонда, по социальной цене. Картофель по 85, килограмм лука — 50 тенге, сахарный песок 170 тенге. Низкая цена на сахар обусловлена прошлогодними запасами.

Бахадыр Абдрахманов, покупатель: «Я сам из Узбекистана. Постоянно покупаю продукцию из этой машины. Сегодня купил восемь килограммов картошки. Кило стоит 85 тенге. А у перекупщиков на 40-45 тенге дороже».

По словам ответственных специалистов ТОО «Онтустик» Азык-тулик компаниясы», продукцией из стабилизационного фонда будут торговать круглый год. Ведь кроме овощей, в списке есть мука, макаронные изделия, сахарный песок по социальной цене.

Жандос Тинбаев, заместитель генерального директора ТОО «Онтустик азык-тулик компаниясы»: «Продукцию стабилизационного фонда продают в 13 торговых точках города Шымкента — на территории базара Казбек, возле базара «Айна», «Алаш», «Автонур»».

Устанавливает цены комиссия стабфонда при областном акимате. В составе комиссии есть представители НПО, общественных организации, палаты предпринимателей, управления сельского хозяйства и ответственные работники. Работники СПК» Шымкент» в состав комиссии не входят.

Вся продукция стабфонда хранится на складах транспортно-логистического центра.