Открылся еще один магазин GraMaD

Торговая сеть «GraMaD» расширяется. С каждым разом магазинов все больше. Еще один маркет сети открылся на улице Казиева.

В магазине можно приобрести продукты разных видов. Цены оптимальные, есть и социальные ряды.

Теперь по улице Казиева каждый желающий может приобрести продукты по оптимальным ценам. Вот мука, сахар и хлеб — дефицита нет, говорят в магазине

Не обошлось и без подарков, для желающих приготовили сюрпризы. И это еще не все, в компании GraMaD уверяют, скоро ожидается открытие еще нескольких магазинов, в которых цены будут доступными для всех.

В «GraMaD» можно приобрести товары разного вида. К слову, действуют и скидки, о которых можно узнать в каждом магазине индивидуально.