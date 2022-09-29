Где можно приобрести продукты по социальным ценам в Шымкенте

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Продукты по земным, а не космическим ценам из хранилищ стабилизационного фонда можно приобрести в девяти точках города

В список социально значимых входит 19 продуктов питания. Это так называемые продовольственные товары повседневного спроса. Где и в каких магазинах можно приобрести по доступным ценам, разузнала редакция OTYRAR.

Цены на социально значимые продовольственные товары по всей стране мониторятся компетентными органами. В их список, согласно закону РК «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», входит 19 продуктов питания, которые должны соответствовать определенным требованиям. Это мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

По информации городского стабфонда, вы можете приобрести социально значимые продовольственные товары в торговых сетях «Magnum» по нижеуказанным адресам:

  • Мкр. Нурсат,121а
  • Пр. Н.Назарбаева ,177б
  • пр. Байдибек би,25
  • ул. Шаяхметова,5а
  • мкр. Астана,82
  • ул. Т.Утегенова, 40/2
  • ул. А.Байтурсынова, 81
  • пр. Тауке хана, 61/1
  • ул. Рыскулова, 80
  • ул. Жиделибайсын, 92
  • ул. Байтерекова, 43
  • ул. Сайрамская, 235/1
  • ул. Акпан батыра, 111
  • ул. Володарского, 27/10
  • ул. Жангельдина, 26/4
  • ул. М.Маметова,24/4
  • ул. Момынова, 90б
  • пр. Республики, 40/2
  • ул. Адырбекова, 9б

А также социально значимые продовольственные товары по фиксированным ценам можно приобрести и в сети супермаркетов «Gramad» по адресам:

  • Улица Жібек жолы, №58;
  • Улица Ә. Жаңгелді, №3
  • Проспект Б. Момышұлы, №6;2.
  • Улица Қ.Төлеметова, №69/42;
  • Улица Ғ.Илияева , №10, ТЦ Шахан
  • Микрорайон Нурсат, Байдибек Би №36/1;
  • мкр. Самал 3, уч. 781 АльФараби
  • мкр. Казыгурт, ул. Ермексу 32Б;
  • мкр. Самал 1, ул. Еркіндік 16
  • р-н Каратау, мкр Акжайык уч. 204/2
  • р-н Каратау, мкр. Нурсат дом 214, н.п. 1
  • Пазикова, участок № 21/2.

 

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