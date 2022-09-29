Где можно приобрести продукты по социальным ценам в Шымкенте

В список социально значимых входит 19 продуктов питания. Это так называемые продовольственные товары повседневного спроса. Где и в каких магазинах можно приобрести по доступным ценам, разузнала редакция OTYRAR.
Цены на социально значимые продовольственные товары по всей стране мониторятся компетентными органами. В их список, согласно закону РК «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», входит 19 продуктов питания, которые должны соответствовать определенным требованиям. Это мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.
По информации городского стабфонда, вы можете приобрести социально значимые продовольственные товары в торговых сетях «Magnum» по нижеуказанным адресам:
- Мкр. Нурсат,121а
- Пр. Н.Назарбаева ,177б
- пр. Байдибек би,25
- ул. Шаяхметова,5а
- мкр. Астана,82
- ул. Т.Утегенова, 40/2
- ул. А.Байтурсынова, 81
- пр. Тауке хана, 61/1
- ул. Рыскулова, 80
- ул. Жиделибайсын, 92
- ул. Байтерекова, 43
- ул. Сайрамская, 235/1
- ул. Акпан батыра, 111
- ул. Володарского, 27/10
- ул. Жангельдина, 26/4
- ул. М.Маметова,24/4
- ул. Момынова, 90б
- пр. Республики, 40/2
- ул. Адырбекова, 9б
А также социально значимые продовольственные товары по фиксированным ценам можно приобрести и в сети супермаркетов «Gramad» по адресам:
- Улица Жібек жолы, №58;
- Улица Ә. Жаңгелді, №3
- Проспект Б. Момышұлы, №6;2.
- Улица Қ.Төлеметова, №69/42;
- Улица Ғ.Илияева , №10, ТЦ Шахан
- Микрорайон Нурсат, Байдибек Би №36/1;
- мкр. Самал 3, уч. 781 АльФараби
- мкр. Казыгурт, ул. Ермексу 32Б;
- мкр. Самал 1, ул. Еркіндік 16
- р-н Каратау, мкр Акжайык уч. 204/2
- р-н Каратау, мкр. Нурсат дом 214, н.п. 1
- Пазикова, участок № 21/2.