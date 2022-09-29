Где можно приобрести продукты по социальным ценам в Шымкенте

В список социально значимых входит 19 продуктов питания. Это так называемые продовольственные товары повседневного спроса. Где и в каких магазинах можно приобрести по доступным ценам, разузнала редакция OTYRAR.

Цены на социально значимые продовольственные товары по всей стране мониторятся компетентными органами. В их список, согласно закону РК «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», входит 19 продуктов питания, которые должны соответствовать определенным требованиям. Это мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

По информации городского стабфонда, вы можете приобрести социально значимые продовольственные товары в торговых сетях «Magnum» по нижеуказанным адресам:

Мкр. Нурсат,121а

Пр. Н.Назарбаева ,177б

пр. Байдибек би,25

ул. Шаяхметова,5а

мкр. Астана,82

ул. Т.Утегенова, 40/2

ул. А.Байтурсынова, 81

пр. Тауке хана, 61/1

ул. Рыскулова, 80

ул. Жиделибайсын, 92

ул. Байтерекова, 43

ул. Сайрамская, 235/1

ул. Акпан батыра, 111

ул. Володарского, 27/10

ул. Жангельдина, 26/4

ул. М.Маметова,24/4

ул. Момынова, 90б

пр. Республики, 40/2

ул. Адырбекова, 9б

А также социально значимые продовольственные товары по фиксированным ценам можно приобрести и в сети супермаркетов «Gramad» по адресам: