В дежурную часть УВД города Туркестан обратилась 32-летняя женщина с заявлением о том, что при поездке в общественном транспорте у нее похитили кошелек с деньгами и сотовый телефон.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько потерпевших от действий карманников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции УВД города Туркестан задержали подозреваемую, 1982 года рождения, жительницу Шымкента. Следствием установлена причастность задержанной к 4 карманным кражам общую сумму около 200 тысяч тенге.

Карманница промышляла кражами в автобусах и в людных местах города Туркестан, куда приезжала из областного центра. Пользуясь невнимательностью граждан, женщина похищала у них кошельки и другие ценные вещи, после скрывалась с места преступления.

На след подозреваемой полицейские вышли с помощью камер видеонаблюдения, установленных в местах совершения краж. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

Полицейские ЮКО рекомендуют гражданам быть бдительными на улице и в общественном транспорте.

Как правило карманники, совершая кражи, пользуются беспечностью граждан, оставляющих свои вещи без внимания. Находясь в общественном транспорте, не стоит прилюдно демонстрировать дорогие телефоны и другие ценные вещи. Кошельки и телефоны следует хранить во внутренних карманах одежды и в закрытых сумках.

Если же вы стали жертвой карманных краж, в том числе в общественном транспорте, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.