В Шымкенте бывшая президентская резиденция стала круглогодичным лагерем для одарённых школьников. Бесплатные путёвки сюда получают победители предметных олимпиад, научных проектов, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Резиденция была построена в 2011 году, а спустя десять лет в здании провели капитальный ремонт. На территории площадью почти девять гектаров расположены двухэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, бассейн, спортивные площадки и зоны отдыха. В июне 2026 года бывшая резиденция впервые приняла школьников. Каждая смена длится 12 дней, одновременно здесь отдыхают 30 детей из разных школ Шымкента. С начала работы лагерь посетили уже 360 учащихся.

По словам директора Дворца школьников №2 Данияра Егизбаева, возможность бесплатно отдохнуть в бывшей президентской резиденции должна стать дополнительной мотивацией для детей, которые стремятся добиться высоких результатов в учёбе, спорте и творчестве.

«Когда ребёнок возвращается в школу и рассказывает, что провёл 12 дней в бывшей президентской резиденции, нашёл новых друзей и получил незабываемые впечатления, другим тоже хочется добиться успехов и попасть сюда», — отметил Данияр Егизбаев.

В лагере действует ограничение на использование мобильных телефонов. Гаджеты школьникам выдают только на один час в день для связи с родителями. Остальное время посвящено занятиям, спорту и общению. В программу входят плавание, шахматы, дебаты, творческие конкурсы и чтение книг. За одну смену каждый участник должен прочитать две книги. При этом школьники продолжают обучение. Во второй половине дня в лагерь приезжают учителя городских школ и проводят занятия, чтобы дети не отставали от учебной программы.

Ученица девятого класса Сандугаш Балган рассказала, что ей нравится проводить время без телефона.

«Мы стали больше общаться друг с другом и лучше узнавать окружающих. Из занятий мне особенно нравятся плавание в бассейне, шахматы и чтение книг. Я уже нашла здесь много новых друзей», — поделилась школьница.

Ежедневно с детьми работают психологи. Они помогают участникам адаптироваться в новом коллективе, проводят тренинги, направленные на развитие уверенности в себе и творческих способностей.

Всего в лагере работают 57 сотрудников, в том числе 12 педагогов.

До конца года планируется организовать ещё две смены. Таким образом, за семь месяцев работы в бывшей президентской резиденции смогут отдохнуть 420 одарённых школьников. В дальнейшем лагерь планируют использовать также для углублённой подготовки учащихся к предметным олимпиадам.